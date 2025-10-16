Denúncia anônima leva a apreensão de drogas em Minas
Barras de maconha estavam em uma caixa enviada pelos Correios
Mais um flagrante de drogas via Correios, que já há algum tempo vêm sendo usados pelos traficantes para o envio de drogas de grandes centros para cidades do interior.
Desta vez, foi em Santana do Paraíso (MG), no Vale do Rio Doce, onde a Polícia Militar apreendeu duas barras de maconha nesta quarta-feira (15/10), durante uma ação no Centro de Distribuição dos Correios.
Os militares chegaram até a droga por uma denúncia anônima, que informou sobre o envio de drogas por encomenda, destinada a um endereço no bairro Bom Jardim, em Ipatinga (MG), no Vale do Aço.
Os policiais foram até o endereço e, com o apoio da equipe dos Correios, identificaram o pacote suspeito. Com a ajuda de um cão farejador da Rocca, a companhia de cães da PM, a droga foi encontrada e confirmada a presença de substância entorpecente dentro da embalagem.
Dentro da caixa, duas barras de maconha, envoltas em diversas camadas de papel, espuma expansiva e plástico, que segundo a PM, é uma das formar para tentar dificultar a detecção.
O pacote trazia ainda uma declaração de conteúdo falsificada, informando tratar-se de equipamento eletrônico. O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O receptor foi preso.