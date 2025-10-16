Denúncia anônima leva a apreensão de drogas em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Mais um flagrante de drogas via Correios, que já há algum tempo vêm sendo usados pelos traficantes para o envio de drogas de grandes centros para cidades do interior.

Desta vez, foi em Santana do Paraíso (MG), no Vale do Rio Doce, onde a Polícia Militar apreendeu duas barras de maconha nesta quarta-feira (15/10), durante uma ação no Centro de Distribuição dos Correios.

Os militares chegaram até a droga por uma denúncia anônima, que informou sobre o envio de drogas por encomenda, destinada a um endereço no bairro Bom Jardim, em Ipatinga (MG), no Vale do Aço.

Os policiais foram até o endereço e, com o apoio da equipe dos Correios, identificaram o pacote suspeito. Com a ajuda de um cão farejador da Rocca, a companhia de cães da PM, a droga foi encontrada e confirmada a presença de substância entorpecente dentro da embalagem.

Dentro da caixa, duas barras de maconha, envoltas em diversas camadas de papel, espuma expansiva e plástico, que segundo a PM, é uma das formar para tentar dificultar a detecção.

O pacote trazia ainda uma declaração de conteúdo falsificada, informando tratar-se de equipamento eletrônico. O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O receptor foi preso.