Assine
overlay
Início Gerais
DROGAS

Denúncia anônima leva a apreensão de drogas em Minas

Barras de maconha estavam em uma caixa enviada pelos Correios

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
16/10/2025 11:44 - atualizado em 16/10/2025 11:45

compartilhe

SIGA
x
Cada vez mais, os Correios vêm sendo usados por traficantes para a circulação de drogas
Cada vez mais, os Correios vêm sendo usados por traficantes para a circulação de drogas crédito: PMMG

Mais um flagrante de drogas via Correios, que já há algum tempo vêm sendo usados pelos traficantes para o envio de drogas de grandes centros para cidades do interior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desta vez, foi em Santana do Paraíso (MG), no Vale do Rio Doce, onde a Polícia Militar apreendeu duas barras de maconha nesta quarta-feira (15/10), durante uma ação no Centro de Distribuição dos Correios.

Leia Mais

Os militares chegaram até a droga por uma denúncia anônima, que informou sobre o envio de drogas por encomenda, destinada a um endereço no bairro Bom Jardim, em Ipatinga (MG), no Vale do Aço.

Os policiais foram até o endereço e, com o apoio da equipe dos Correios, identificaram o pacote suspeito. Com a ajuda de um cão farejador da Rocca, a companhia de cães da PM, a droga foi encontrada e confirmada a presença de substância entorpecente dentro da embalagem.

Dentro da caixa, duas barras de maconha, envoltas em diversas camadas de papel, espuma expansiva e plástico, que segundo a PM, é uma das formar para tentar dificultar a detecção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia   

O pacote trazia ainda uma declaração de conteúdo falsificada, informando tratar-se de equipamento eletrônico. O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O receptor foi preso. 

Tópicos relacionados:

-trafico-de-drogas- correios maconha policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay