Youtuber que vendia anabolizantes e emagrecedores é preso em flagrante

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (15/10), durante uma operação deflagrada pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Com ele, os agentes encontraram grande quantidade de anabolizantes e de remédios emagrecedores, como sibutramina, além de outras substâncias de venda controlada.

De acordo com as investigações, o suspeito atuava como Youtuber. Em um canal, chamado "Marombeiro de Ouro", ele mostrava os produtos e falava sobre os supostos resultados. As vendas eram feitas em um grupo de WhatsApp. As substâncias eram armazenadas na própria casa do suspeito, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde ocorreu a prisão.

Outro alvo da operação foi a loja Capsule Suplementos, instalada em um shopping na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. No local, que funciona bem em frente a uma academia, os policiais encontraram mais hormônios esteroides e medicamentos usados para emagrecer, além de máquinas de cartão e dinheiro em espécie, mas não efetuaram prisões. O responsável pelo negócio não foi encontrado.

No momento da ação, havia só uma vendedora na loja, que foi ouvida e liberada. Porém, de acordo com o delegado Fernando Tomaz Gomes, da PCMG, o operador do negócio segue na mira da corporação: "vamos pedir (o mandato de prisão). Se ele não aparecer e se apresentar, nós vamos pedir", disse. As investigações também envolvem um casal, que reside no Rio de Janeiro.

Esquema

Ainda segundo o delegado, o suspeito preso teria contado, em depoimento, que os medicamentos e hormônios eram comprados de dois laboratórios: um deles estaria localizado em São Paulo e, o outro, no Paraguai. A PCMG ainda aguarda laudos periciais dos materiais apreendidos, mas os agentes supõem que todos eles sejam autênticos.

O homem foi encaminhado ao presídio de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele responderá por crime de venda irregular de medicação e, se condenado, poderá cumprir pena superior a 10 anos de prisão.

As investigações seguem em curso e ainda podem apontar novos participantes no esquema. "Agora, a gente tem uma lista grande de telefones de contato. Nós temos a anotação da contabilidade, e tudo mais. Tem muita gente para poder ser intimada e investigada", afirma Gomes.

Riscos

O delegado também alerta para os riscos de usar emagrecedores e anabolizantes sem prescrição médica. "Esses medicamentos, sendo originais ou não, sem a receita, podem trazer risco para a saúde das pessoas. Podem, porque o pessoal usa de forma indiscriminada, de forma errada", adverte. "A gente vê, ali, que tem medicamento de tarja preta, ele vendia sem receita", complementa.

Por isso, a lei determina que essas substâncias sejam vendidas unicamente em farmácias, sob receita médica. "Nós temos esse problema em relação ao uso de medicamentos, principalmente de anabolizante, que o pessoal chega a acreditar que não é crime", alerta Gomes. “Você está na farmácia? Não. Vendeu fora da farmácia, é ilegal", conclui.