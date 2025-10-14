Trio suspeito de roubar carga para revender produtos é preso na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu, na manhã desta terça-feira (14/10), três homens suspeitos de praticarem roubo de carga para revender os produtos para pequenos comércios na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O trio estava em um Corsa, no trevo de Santa Luzia, na rodovia MG-10. Os militares faziam o patrulhamento da rodovia, quando avistaram o veículo, que parecia transportar uma carga pesada, por estar rebaixado. Diante das suspeitas, ele deram ordem de parada.

Ao revistarem o veículo, os policiais encontraram 200 quilos de batata palha, já embalados para a venda, em pacotes. Como não havia nota dos produtos, os militares interrogaram os suspeitos e começaram a desvendar outros roubos de carga cometidos pelo grupo. Na casa de um deles, foi encontrada uma grande quantidade de roupas, equipamentos eletrônicos também sem nota, além de uma tornozeleira eletrônica.

Segundo o sargento Aredes, que comandou a operação, a carga de batata palha tinha sido roubada de um caminhão de entregas, que estava estacionado às margens da BR-381, em Betim.

O produto do roubo, segundo ele, já tinha uma destinação. “Eles roubam as cargas e efetuam a venda em pequenos comércios de Vespasiano", explicou. Os três foram levados para a Delegacia de Santa Luzia, que investigará se os comerciantes que compravam dos suspeitos serão ou não enquadrado pelo crime de receptação.