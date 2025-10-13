Assine
ROUBO NA ROÇA

PM recupera meio milhão em equipamentos e insumos agrícolas em MG

Material foi encontrado em uma propriedade utilizada para ocultar furtos em propriedades. Trator ainda não foi localizado

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
13/10/2025 11:29

Insumos agrícolas roubados em Cláudio recuperados pela PM
Insumos agrícolas roubados em Cláudio recuperados pela PM crédito: PMMG

Um grande número de equipamentos e insumos agrícolas roubados em uma fazenda em Bocaina, distrito de Cláudio, no Centro-Oeste de Minas Gerais foram recuperados pela Polícia Militar, nesta segunda-feira (13/10). O material está avaliado em R$ 500 mil.

O roubo foi constatado por funcionários da fazenda, que perceberam arrombamento dos galpões e o furto de diversos bens: um trator Massey Ferguson 272 com concha, um implemento de pulverização, um reboque para transporte de animais, além de insumos agrícolas, defensivos, rações e ferramentas.

Nas diligências, as equipes do Pelotão PM de Cláudio obtiveram informações que indicavam a participação de indivíduos conhecidos no meio policial, residentes na região de Marilândia, envolvidos em crimes patrimoniais na região.

E seguindo as informações obtidas, os militares chegaram a uma propriedade rural que era usada para esconder produtos de furtos. Um caminhão, com a carga de insumos, defensivos e ferramentas foi encontrado escondido em meio a uma mata.

A vítima foi levada pelos policiais até o local e reconheceu os itens que foram roubados de sua fazenda no local. O caminhão utilizado no crime foi apreendido, assim como um dos suspeitos, que estava no local, auxiliando na ocultação dos bens.

Já na entrada de Divinópolis, os policiais localizaram o reboque para transporte de animais. Estava abandonado na entrada da cidade.

Os policiais também encontraram um veículo utilizado no furto, que também tinha sido furtado na noite anterior, em Carmo do Cajuru.

A PM utiliza drones, para ajudar nas buscas do trator roubado, no entanto, ele ainda não foi localizado. Participaram da operação da Polícia Militar de Cláudio e Itapecerica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

