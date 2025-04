Dupla suspeita de roubar R$ 500 mil em joias em saidinha de banco é presa

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou nesta terça-feira (29/4) informações sobre um crime de "saidinha de banco" que aconteceu em 2024, quando dois suspeitos roubaram R$ 500 mil em joias no bairro Floresta, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Em maio de 2024, um idoso, funcionário de uma empresa do estado do Mato Grosso, esteve na Caixa Econômica Federal da Avenida do Contorno para retirar dois malotes de joias, arrematados pela companhia por meio de um leilão virtual da Caixa e que, juntos, valiam R$ 500 mil.

De acordo com o delegado Gustavo Barletta, a empresa foi imprudente ao realizar a retirada das joias de alto valor sem nenhum tipo de segurança. "Trazer uma pessoa idosa, de outro estado, para retirar as joias é muito arriscado", declara.

O delegado explica que o crime de "saidinha de banco" é recorrente e os criminosos operam sempre da mesma maneira. "Costumam enviar mulheres ou idosos para as agências e, conversando sem levantar muitas suspeitas identificam possíveis vitimas para serem abordadas na saída do local, já em posse das joias ou dinheiro", explica.

Segundo a PC, o crime foi realizado por uma dupla de criminosos, um suspeito de 32 anos e o outro de 30, que já tinham passagem por roubo de casas de luxo e crimes parecidos. Os dois também teriam estado na agencia outras vezes, abordando possíveis vitimas enquanto fingiam estar no local para penhorar joias.

O funcionário da empresa relatou à polícia que, enquanto aguardava o processo para retirada, os dois suspeitos faziam perguntas e se passavam de clientes. O idoso chegou a desconfiar da curiosidade dos criminosos e informou que teria um segurança o aguardando.

"Outra infelicidade é um momento capturado pela câmeras, bem na hora que o idoso vai retirar os objetos um dos criminosos é chamado para atendimento e se depara com todas as joias sendo entregues à vitima. A situação foi um erro de protocolo, que acabou facilitando para os suspeitos", declara.

Após deixar o local, o idoso caminhou por cerca de 10 minutos, já com a fortuna dentro de uma mochila. Na Rua Itajubá, no Floresta, os suspeitos abordaram a vitima com uma arma de fogo e levaram a mochila com todas as joias.

O primeiro suspeito, de 32 anos, foi preso no bairro Paquetá, na região da Pampulha, em dezembro do ano passado. Já o segundo, de 30, foi detido na região do Alto Vera Cruz na última quarta-feira (23/4).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O delegado informou que, nesses casos, a possibilidade de que as joias sejam recuperadas é muito pequena, já que os criminosos costumam derretê-las imediatamente, tornando difícil a identificação.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice