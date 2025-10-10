Polícia Civil elucida roubo de jóias

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (9/10), realizada simultaneamente em Ouro Preto, na Serra do Espinhaço, e João Monlevade, na microrregião de Itabira, resultou na prisão de três homens, suspeitos do roubo de joias numa loja da primeira cidade. Parte das peças foi recuperada.

O roubo ocorreu em 17 de julho e as investigações tiveram início no dia seguinte. O crime foi cometido por dois homens armados que invadiram uma joalheria e levaram joias e pedras preciosas. Os suspeitos fugiram de motocicleta em direção a Mariana (MG).

Para conseguir pistas e chegar aos suspeitos, a Polícia Civil contou com seu setor de Inteligência, que identificou os suspeitos por meio de análises de imagens de câmeras de segurança. O delegado Maurício Antônio Campos Lauria Júnior solicitou à Justiça, mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão.

Na quinta-feira, dia das prisões, os policiais localizaram parte das joias roubadas em uma residência no bairro Nova Monlevade, em João Monlevade. O material foi reconhecido pela vítima e será devolvido.

Também foram apreendidos dois celulares, munições e um automóvel utilizado no assalto. Um dos alvos foi preso em flagrante também por posse ilegal de munições.

“O trabalho integrado entre unidades da Polícia Civil permitiu a identificação dos suspeitos e a recuperação dos bens em tempo hábil. As prisões ocorreram com o apoio de equipes das delegacias de Mariana, Itabirito e João Monlevade”, detalha o delegado Lauria.

Os suspeitos foram autuados e levados ao sistema prisional. As investigações continuam para apurar o envolvimento de outros participantes e localizar as joias ainda não recuperadas.