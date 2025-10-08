Presos dois homens suspeitos de roubar correntinhas no centro de BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O roubo de pequenas joias, em especial correntinhas e pingentes, que tem crescido em Belo Horizonte, não só na região central, mas também em bairros, sofreu um duro golpe neste início de semana, com a prisão de dois homens, ambos de 26 anos, que trabalham junto com um receptador, que ainda está foragido.

O caso foi apurado pelo inspetor Gilson Roberto, pelos detetives Douglas, Ronaldo e Cláudio, comandados pela delegada Laise Rodrigues, da 2ª Delegacia de Polícia Civil Centro.

Uma denúncia, feita por uma viajante paulista, que visitava amigos em Belo Horizonte, foi quem ofereceu a denúncia. Ela procurou a delegacia e contou como e onde tinha sido roubada na área central da capital.

Os policiais correram atrás, indo até o local do crime e conseguiram encontrar imagens de uma câmera posicionada em um comércio. Foi o detalhe que levou à identificação dos criminosos.

No final de semana, um homem foi preso em flagrante no Mineirão durante o jogo em que Cruzeiro e Sport empataram em 1 a 1, tendo em seu poder cinco correntinhas e pingentes.

No entanto, ele acabou sendo liberado e graças à percepção do inspetor Douglas e sua equipe de detetives, que decidiram ir atrás desse homem. Descobriram, primeiro, que ele tinha uma endereço residencial que servia, apenas, para despistar a polícia, pois nunca era encontrado em casa e poucas vezes tinha sido visto por vizinhos.

Os policiais investigaram e descobriram quem era a namorada desse homem. Foram até sua casa e encontraram o homem, que já tinha uma prisão preventiva decretada, solicitada pela delegada Laize, quando da queixa registrada pela paulista.

Ao ser preso, o homem acabou confessando que ele e um amigo eram ladrões de correntinhas, não só no Centro, mas em vários bairros. E também que tão logo roubavam as joias, as passavam a esse receptador, que as derretia.

E a partir dessa prisão, os policiais conseguiram chegar ao segundo integrante do grupo. As duas prisões aconteceram em Lagoa Santa, uma Bairro Palmital e outra no Jacqueline.

A dupla agia sempre da mesma maneira: enquanto um praticava o roubo, o segundo lhe dava cobertura. Na casa onde ocorreu a segunda prisão, os policiais apreenderam uma motocicleta. Os policiais desconfiam que o veículo era usado para que os ladrões empreendessem fuga.

Os dois homens estão presos no Ceresp Gameleira, onde aguardam a audiência de conciliação, em data ainda a ser confirmada.

“A prisão deles significa que tiramos dois ladrões de circulação, das ruas. Agora, queremos encontrar e prender o receptador. Com certeza, quando o fizermos, estaremos esclarecendo outros crimes da mesma modalidade”, diz a delegada.

Ela faz um apelo, dizendo que é fundamental que vítimas desses crimes procurem a delegacia para registrar suas queixas, pois esta é a única maneira de conseguirmos chegar aos criminosos e também “para que sejam julgados e condenados”.

