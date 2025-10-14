Polícia Civil prende em MG professor do MT suspeito de importunação sexual

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, prenderam um professor de Educação Física de Primavera do Leste (MT) suspeito de importunar sexualmente um aluno de 15 anos. O profissional foi preso enquanto acompanhava a equipe de vôlei da escola particular em que trabalhava. O time estava participando de um torneio regional de vôlei.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Mato Grosso. Apesar de a vítima ser um adolescente, o caso é tratado pela DEAM, sendo o inquérito conduzido pela delegada Lícia Juliane.

A delegada explica que foi procurada pelos pais do adolescente. Eles encontraram mensagens no telefone celular do filho. As mensagens de WhatsApp trocadas entre os dois eram muitas.

Uma das mensagens tinha uma tabela sobre tamanhos de pênis, que trazia desenhos e descrições de cunhos sexual sobre formatos e tamanhos dos órgãos genitais masculinos.

“Peguei o celular do menor, fiz os prints das conversas e, com autorização dos pais, encaminhei o aparelho para extração de dados”, explica a delegada Lícia Juliane.

Depois de analisar as mensagens, a delegada solicitou a prisão prisão preventiva do professor, que foi deferida pela Justiça. A escola se adiantou e tão logo tomou conhecimento do caso, demitiu o professor.

“Poderíamos esperar pelo retorno do professor a Primavera do Leste, mas decidimos fazer o pedido de prisão agora e tivemos a ajuda de policiais mineiros”, disse a delegada.

Segundo a policia, o professor tem mais de 13 anos de trabalho na escola da qual foi demitido e é bastante conhecido na cidade.

A delegada faz um alerta para os pais. “Hoje, toda criança de cinco anos tem um celular. É preciso ficar atento ao que elas estão vendo e com quem estão conversando. Os filhos dão indícios quando algo errado está acontecendo”, afirmou. “A culpa nunca é da criança nem do jovem, mas do adulto que se aproveita da vulnerabilidade deles”, alertou.

O professor segue preso, em Uberlândia, aguardando a sua transferência para Primavera do Leste.

