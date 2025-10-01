Assine
overlay
Início Gerais
ZONA DA MATA

Idoso é preso suspeito de tentar agarrar criança de 11 anos em praça

Ocorrência foi registrada como importunação sexual. Homem de 61 anos foi detido em Leopoldina, na Zona da Mata mineira

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
01/10/2025 23:04

compartilhe

SIGA
x
Equipe da Guarda Municipal foi acionada pelo pai da vítima
Equipe da Guarda Municipal foi acionada pelo pai da vítima crédito: GM/Divulgação

Um homem de 61 anos, suspeito de tentar agarrar uma menina de 11 anos em Leopoldina (MG), na Zona da Mata, foi preso pela Guarda Municipal. A ocorrência foi registrada na noite da última segunda-feira (29/9), na Praça da Bandeira.

A equipe da Guarda Municipal foi acionada pelo pai da vítima. “A criança conseguiu correr e pedir socorro, sendo amparada por um homem que presenciou a situação e confirmou os fatos”, informou a assessoria da GM.

Leia Mais

Os guardas iniciaram as buscas no perímetro e acharam o suspeito na Rua Cândido Veloso, sendo reconhecido pela vítima e pela testemunha. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil no município. A ocorrência foi registrada como importunação sexual.

Familiares da menina relataram à reportagem do jornal local Bom Dia Leopoldina que a menina tinha ido buscar um presente na casa de uma vizinha. O suspeito a viu e ficou escondido atrás de um poste.

Ainda conforme os relatos, o homem estava embriagado e essa não teria sido a primeira vez que ele tentou agarrar uma criança. A família do idoso alegou ao Bom Dia Leopoldina que ele tem problemas psiquiátricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

crianca importunacao-sexual minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay