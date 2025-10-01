Idoso é preso suspeito de tentar agarrar criança de 11 anos em praça

Um homem de 61 anos, suspeito de tentar agarrar uma menina de 11 anos em Leopoldina (MG), na Zona da Mata, foi preso pela Guarda Municipal. A ocorrência foi registrada na noite da última segunda-feira (29/9), na Praça da Bandeira.

A equipe da Guarda Municipal foi acionada pelo pai da vítima. “A criança conseguiu correr e pedir socorro, sendo amparada por um homem que presenciou a situação e confirmou os fatos”, informou a assessoria da GM.

Os guardas iniciaram as buscas no perímetro e acharam o suspeito na Rua Cândido Veloso, sendo reconhecido pela vítima e pela testemunha. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil no município. A ocorrência foi registrada como importunação sexual.

Familiares da menina relataram à reportagem do jornal local Bom Dia Leopoldina que a menina tinha ido buscar um presente na casa de uma vizinha. O suspeito a viu e ficou escondido atrás de um poste.

Ainda conforme os relatos, o homem estava embriagado e essa não teria sido a primeira vez que ele tentou agarrar uma criança. A família do idoso alegou ao Bom Dia Leopoldina que ele tem problemas psiquiátricos.

