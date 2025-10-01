Assine
FAKE NEWS

É falsa informação de que cidade histórica realizaria 'campeonato de peido'

Postagem foi feita em tom de piada por página de humor, mas acabou viralizando nas redes e levando pessoas a acreditarem no suposto torneio

AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
01/10/2025 20:39

Antiga Casa de Câmara e Cadeia, atual Prefeitura de São João del-Rei, com a Ponte da Cadeia em primeiro plano
Competição falsa estaria programada para acontecer na Câmara Municipal de São João del-Rei crédito: Alexandre Carneiro/EM

Famosa pelo patrimônio histórico do período colonial, a cidade de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, está no centro de uma postagem que viralizou nas redes sociais e em aplicativos de mensagens durante os últimos dias.

A publicação em questão divulga um suposto "campeonato de peido", que ocorreria na Câmara dos Vereadores do município, entre esta sexta-feira (3/10) e domingo (5/10). Mas o caso é que esse inusitado torneio é uma invenção: não passa de uma brincadeira. 

A postagem é de autoria da página "SJDD", que identifica o próprio conteúdo como "humor, informações e histórias". Contatado pelo Estado de Minas, o perfil confirmou que o conteúdo teve o objetivo apenas de fazer uma piada.

Divulgação de "campeonato de peido" é apenas uma piada
Divulgação de "campeonato de peido" é apenas uma piada SJDD/Instagram/Reprodução

"O intuito era ser só uma brincadeira e, normalmente, nosso público do Instagram entende e sabe que se trata de algo cômico, o que não aconteceu com o público do Facebook, que acabou levando a sério", informou o SJDD. 

Leia Mais

O Estado de Minas também entrou em contato com um representante da Câmara Municipal de São João del-Rei, que, do mesmo modo, esclareceu que a postagem é apenas uma brincadeira publicada pela página. A casa não tem qualquer programação voltada a esse tipo de evento e, justamente por isso, tampouco faz menção a ele no site ou nos demais canais oficiais de informação.

Como saber se uma informação é falsa?

Caso as informações divulgadas em algum conteúdo gerem dúvidas sobre veracidade, a orientação é não compartilhá-lo. Além disso, o internauta deve verificar se a conta ou site tem credibilidade e procurar a origem da notícia em páginas oficiais.

Tópicos relacionados:

camera-municipal campo-das-vertentes cidade-historica fake-news peido sao-joao-del-rei

