É falsa informação de que cidade histórica realizaria 'campeonato de peido'

Famosa pelo patrimônio histórico do período colonial, a cidade de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, está no centro de uma postagem que viralizou nas redes sociais e em aplicativos de mensagens durante os últimos dias.

A publicação em questão divulga um suposto "campeonato de peido", que ocorreria na Câmara dos Vereadores do município, entre esta sexta-feira (3/10) e domingo (5/10). Mas o caso é que esse inusitado torneio é uma invenção: não passa de uma brincadeira.

A postagem é de autoria da página "SJDD", que identifica o próprio conteúdo como "humor, informações e histórias". Contatado pelo Estado de Minas, o perfil confirmou que o conteúdo teve o objetivo apenas de fazer uma piada.

"O intuito era ser só uma brincadeira e, normalmente, nosso público do Instagram entende e sabe que se trata de algo cômico, o que não aconteceu com o público do Facebook, que acabou levando a sério", informou o SJDD.

O Estado de Minas também entrou em contato com um representante da Câmara Municipal de São João del-Rei, que, do mesmo modo, esclareceu que a postagem é apenas uma brincadeira publicada pela página. A casa não tem qualquer programação voltada a esse tipo de evento e, justamente por isso, tampouco faz menção a ele no site ou nos demais canais oficiais de informação.

