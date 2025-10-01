Homem bêbado acusado de agredir mulher é espancado e internado em Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 53 anos foi espancado em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, depois de ser apontado como o responsável por agredir sua companheira, de 30, no Bairro Milho Branco, na Zona Norte da cidade, na noite dessa terça-feira (30/9).

A Polícia Militar (PM) recebeu denúncia anônima, via 190, relatando que os responsáveis pelo espancamento seriam integrantes do Comando Vermelho (CV) — informação ainda não confirmada pelas autoridades policiais.

A polícia relatou que o homem foi encontrado caído na via. O suspeito de violência doméstica apresentava intenso sangramento e estava “notavelmente embriagado”, apresentando “dificuldade em falar”, narra o registro policial.

A companheira dele disse aos policiais que o homem chegou em casa embriagado e deu um soco em sua boca durante uma discussão. Outra mulher, de 42 anos, que divide o imóvel com o casal, tentou intervir e foi agredida na cabeça com um soco. As duas receberam atendimento na UPA Norte e foram liberadas.

Depois de sair à rua e ser espancado, o suspeito foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde ficou internado sob escolta policial em decorrência do crime de lesão corporal contra as duas mulheres.

A reportagem não conseguiu obter uma atualização do quadro de saúde dele, pois a assessoria da Secretaria de Saúde, que responde pelo hospital, informou ser necessário o nome completo, o que não foi divulgado pela PM.

Até o fechamento desta edição, nenhum responsável pelo espancamento do homem havia sido identificado ou preso. A Polícia Civil vai investigar o caso.

