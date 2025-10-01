Preso em Itabira homem que quebrou o braço da namorada
Captura do agressor só foi possível graças à denúncia da vítima
Um homem, de 21 anos, suspeito de agredir a namorada, de 23, quebrando seu braço, foi preso preventivamente pela Polícia Civil, no último final de semana, em Itabira, no Quadrilátero Ferrífero.
A denúncia foi feita pela vítima, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A partir das informações passadas por ela, os investigadores conseguiram localizar e prender o autor.
Segundo o delegado João Martins Teixeira, “a Deam tem trabalhado de forma dedicada no enfrentamento da violência doméstica, garantindo que os casos sejam apurados com rigor e que as vítimas recebam a devida proteção”.
O suspeito foi levado para o sistema prisional.
