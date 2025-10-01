MG: baixa umidade põe 78% do estado em alerta de perigo; confira a lista
Agravamento de doenças respiratórias está entre as complicações para a saúde. Condição meteorológica de risco é válida até a manhã desta quinta (2)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que há “perigo potencial” para 672 cidades em Minas Gerais em decorrência da baixa umidade relativa do ar, que deve oscilar de 20% a 30%. A condição meteorológica é válida para 78% do estado até as 10h desta quinta-feira (2/10).
Belo Horizonte, que está inserida no alerta, registrou na tarde desta quarta-feira (1º/10) umidade relativa mínima do ar em torno de 20% à tarde, segundo a Defesa Civil da capital.
Não existe um consenso entre especialistas ou empresas de saúde em relação aos índices ideais de umidade relativa. De modo geral, percentuais entre 40% e 60% são qualificados como uma zona segura à saúde humana.
Com o tempo seco e a umidade relativa inferior a 40%, as condições ficam mais propícias à irritação das vias respiratórias, ao ressecamento da pele e de mucosas, além do agravamento de doenças respiratórias, aumento de alergias, dor de cabeça e sensação de cansaço.
Para driblar as consequências dos baixos percentuais de umidade relativa, o Inmet faz as seguintes orientações: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Nesta quinta-feira, ainda de acordo com o Inmet, segue atuando na região central do Brasil uma massa de ar quente e seca. Em Minas, o céu vai ficar predominantemente claro. Não há previsão de chuva em nenhuma parte do estado, e as temperaturas devem ficar elevadas. Índices críticos de umidade relativa à tarde são previstos em todas as regiões mineiras.
Confira a lista de cidades em ordem alfabética
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Água Comprida
- Aguanil
- Águas Vermelhas
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Almenara
- Alpercata
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Rio Doce
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Andradas
- Andrelândia
- Angelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Dias
- Araçaí
- Aracitaba
- Araçuaí
- Araguari
- Arantina
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Aricanduva
- Arinos
- Augusto de Lima
- Baependi
- Baldim
- Bambuí
- Bandeira
- Bandeira do Sul
- Barão de Cocais
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Bela Vista de Minas
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Belo Vale
- Berilo
- Berizal
- Betim
- Bias Fortes
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Borda da Mata
- Botelhos
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Brás Pires
- Braúnas
- Brazópolis
- Brumadinho
- Bueno Brandão
- Buenópolis
- Bugre
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cabo Verde
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira de Pajeú
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Cantagalo
- Capela Nova
- Capelinha
- Capetinga
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitão Enéas
- Capitólio
- Caraí
- Caranaíba
- Carandaí
- Caratinga
- Carbonita
- Careaçu
- Carmésia
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Catuji
- Catuti
- Caxambu
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Cipotânea
- Claraval
- Claro dos Poções
- Cláudio
- Coluna
- Comendador Gomes
- Comercinho
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Cônego Marinho
- Confins
- Congonhal
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Contagem
- Coqueiral
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Cordislândia
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Coronel Murta
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Couto de Magalhães de Minas
- Cristais
- Cristália
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Curral de Dentro
- Curvelo
- Datas
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinolândia de Minas
- Divinópolis
- Divisa Alegre
- Divisa Nova
- Divisópolis
- Dom Bosco
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dom Viçoso
- Dores de Campos
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Engenheiro Navarro
- Entre Rios de Minas
- Esmeraldas
- Espinosa
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Felício dos Santos
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Florestal
- Formiga
- Formoso
- Fortaleza de Minas
- Fortuna de Minas
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Lagonegro
- Fronteira
- Fruta de Leite
- Frutal
- Funilândia
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Gonçalves
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guanhães
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaraciama
- Guaranésia
- Guarda-Mor
- Guaxupé
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Heliodora
- Iapu
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Icaraí de Minas
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indaiabira
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipatinga
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirito
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaguara
- Itaipé
- Itajubá
- Itamarandiba
- Itambé do Mato Dentro
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itaobim
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Itinga
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jacuí
- Jacutinga
- Jaguaraçu
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japaraíba
- Japonvar
- Jeceaba
- Jenipapo de Minas
- Jequitaí
- Jequitibá
- Jequitinhonha
- Jesuânia
- Joaíma
- Joanésia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juramento
- Juruaia
- Juvenília
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lambari
- Lamim
- Lassance
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Leme do Prado
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Maravilhas
- Maria da Fé
- Mariana
- Mário Campos
- Marliéria
- Marmelópolis
- Martinho Campos
- Mata Verde
- Materlândia
- Mateus Leme
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Medina
- Mercês
- Mesquita
- Minas Novas
- Minduri
- Mirabela
- Miravânia
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monsenhor Paulo
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Formoso
- Monte Santo de Minas
- Montes Claros
- Monte Sião
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Munhoz
- Muzambinho
- Naque
- Natalândia
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Ninheira
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Nova União
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olaria
- Olhos-d'Água
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Onça de Pitangui
- Ouro Branco
- Ouro Fino
- Ouro Preto
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Paineiras
- Pains
- Pai Pedro
- Paiva
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Paraopeba
- Passabém
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Paulistas
- Peçanha
- Pedra Azul
- Pedra do Indaiá
- Pedralva
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pedro Teixeira
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Periquito
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Pintópolis
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapora
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pompéu
- Ponte Nova
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Porto Firme
- Poté
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Doce
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Paranaíba
- Rio Pardo de Minas
- Rio Piracicaba
- Rio Preto
- Rio Vermelho
- Ritápolis
- Romaria
- Rubelita
- Sabará
- Sabinópolis
- Sacramento
- Salinas
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana da Vargem
- Santana de Pirapama
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Retiro
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Domingos do Prata
- São Francisco
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Geraldo da Piedade
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Mata
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João del Rei
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São João Evangelista
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Safira
- São José da Varginha
- São José do Alegre
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Preto
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Sardoá
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Amaral
- Senador Firmino
- Senador José Bento
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora de Oliveira
- Senhora do Porto
- Senhora dos Remédios
- Seritinga
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranópolis de Minas
- Serranos
- Serro
- Sete Lagoas
- Setubinha
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Sobrália
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Taiobeiras
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Teófilo Otoni
- Timóteo
- Tiradentes
- Tiros
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Marias
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turmalina
- Turvolândia
- Ubaí
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Bonita
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varginha
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veredinha
- Veríssimo
- Vespasiano
- Virgem da Lapa
- Virgínia
- Virginópolis
- Virgolândia
- Wenceslau Braz