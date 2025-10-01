Assine
RISCO À SAÚDE

MG: baixa umidade põe 78% do estado em alerta de perigo; confira a lista

Agravamento de doenças respiratórias está entre as complicações para a saúde. Condição meteorológica de risco é válida até a manhã desta quinta (2)

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
01/10/2025 19:49 - atualizado em 01/10/2025 19:53

Belo Horizonte, que está inserida no alerta, registrou na tarde desta quarta-feira (1º/10) umidade relativa mínima do ar em torno de 20% à tarde
Belo Horizonte, que está iserida no alerta, registrou na tarde desta quarta-feira (1º/10) umidade relativa mínima do ar em torno de 20% à tarde crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que há “perigo potencial” para 672 cidades em Minas Gerais em decorrência da baixa umidade relativa do ar, que deve oscilar de 20% a 30%. A condição meteorológica é válida para 78% do estado até as 10h desta quinta-feira (2/10). 

Belo Horizonte, que está inserida no alerta, registrou na tarde desta quarta-feira (1º/10) umidade relativa mínima do ar em torno de 20% à tarde, segundo a Defesa Civil da capital. 

Não existe um consenso entre especialistas ou empresas de saúde em relação aos índices ideais de umidade relativa. De modo geral, percentuais entre 40% e 60% são qualificados como uma zona segura à saúde humana.

Com o tempo seco e a umidade relativa inferior a 40%, as condições ficam mais propícias à irritação das vias respiratórias, ao ressecamento da pele e de mucosas, além do agravamento de doenças respiratórias, aumento de alergias, dor de cabeça e sensação de cansaço.

Para driblar as consequências dos baixos percentuais de umidade relativa, o Inmet faz as seguintes orientações: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Nesta quinta-feira, ainda de acordo com o Inmet, segue atuando na região central do Brasil uma massa de ar quente e seca. Em Minas, o céu vai ficar predominantemente claro. Não há previsão de chuva em nenhuma parte do estado, e as temperaturas devem ficar elevadas. Índices críticos de umidade relativa à tarde são previstos em todas as regiões mineiras.

Confira a lista de cidades em ordem alfabética

  1. Abadia dos Dourados
  2. Abaeté
  3. Acaiaca
  4. Açucena
  5. Água Boa
  6. Água Comprida
  7. Aguanil
  8. Águas Vermelhas
  9. Aiuruoca
  10. Alagoa
  11. Albertina
  12. Alfenas
  13. Alfredo Vasconcelos
  14. Almenara
  15. Alpercata
  16. Alpinópolis
  17. Alterosa
  18. Alto Rio Doce
  19. Alvinópolis
  20. Alvorada de Minas
  21. Andradas
  22. Andrelândia
  23. Angelândia
  24. Antônio Carlos
  25. Antônio Dias
  26. Araçaí
  27. Aracitaba
  28. Araçuaí
  29. Araguari
  30. Arantina
  31. Araporã
  32. Arapuá
  33. Araújos
  34. Araxá
  35. Arceburgo
  36. Arcos
  37. Areado
  38. Aricanduva
  39. Arinos
  40. Augusto de Lima
  41. Baependi
  42. Baldim
  43. Bambuí
  44. Bandeira
  45. Bandeira do Sul
  46. Barão de Cocais
  47. Barbacena
  48. Barra Longa
  49. Barroso
  50. Bela Vista de Minas
  51. Belo Horizonte
  52. Belo Oriente
  53. Belo Vale
  54. Berilo
  55. Berizal
  56. Betim
  57. Bias Fortes
  58. Biquinhas
  59. Boa Esperança
  60. Bocaina de Minas
  61. Bocaiúva
  62. Bom Despacho
  63. Bom Jardim de Minas
  64. Bom Jesus da Penha
  65. Bom Jesus do Amparo
  66. Bom Repouso
  67. Bom Sucesso
  68. Bonfim
  69. Bonfinópolis de Minas
  70. Bonito de Minas
  71. Borda da Mata
  72. Botelhos
  73. Botumirim
  74. Brasilândia de Minas
  75. Brasília de Minas
  76. Brás Pires
  77. Braúnas
  78. Brazópolis
  79. Brumadinho
  80. Bueno Brandão
  81. Buenópolis
  82. Bugre
  83. Buritis
  84. Buritizeiro
  85. Cabeceira Grande
  86. Cabo Verde
  87. Cachoeira da Prata
  88. Cachoeira de Minas
  89. Cachoeira de Pajeú
  90. Cachoeira Dourada
  91. Caetanópolis
  92. Caeté
  93. Caldas
  94. Camacho
  95. Camanducaia
  96. Cambuí
  97. Cambuquira
  98. Campanha
  99. Campestre
  100. Campina Verde
  101. Campo Azul
  102. Campo Belo
  103. Campo do Meio
  104. Campo Florido
  105. Campos Altos
  106. Campos Gerais
  107. Canápolis
  108. Cana Verde
  109. Candeias
  110. Cantagalo
  111. Capela Nova
  112. Capelinha
  113. Capetinga
  114. Capim Branco
  115. Capinópolis
  116. Capitão Enéas
  117. Capitólio
  118. Caraí
  119. Caranaíba
  120. Carandaí
  121. Caratinga
  122. Carbonita
  123. Careaçu
  124. Carmésia
  125. Carmo da Cachoeira
  126. Carmo da Mata
  127. Carmo de Minas
  128. Carmo do Cajuru
  129. Carmo do Paranaíba
  130. Carmo do Rio Claro
  131. Carmópolis de Minas
  132. Carneirinho
  133. Carrancas
  134. Carvalhópolis
  135. Carvalhos
  136. Casa Grande
  137. Cascalho Rico
  138. Cássia
  139. Catas Altas
  140. Catas Altas da Noruega
  141. Catuji
  142. Catuti
  143. Caxambu
  144. Cedro do Abaeté
  145. Centralina
  146. Chapada do Norte
  147. Chapada Gaúcha
  148. Cipotânea
  149. Claraval
  150. Claro dos Poções
  151. Cláudio
  152. Coluna
  153. Comendador Gomes
  154. Comercinho
  155. Conceição da Aparecida
  156. Conceição da Barra de Minas
  157. Conceição das Alagoas
  158. Conceição das Pedras
  159. Conceição do Mato Dentro
  160. Conceição do Pará
  161. Conceição do Rio Verde
  162. Conceição dos Ouros
  163. Cônego Marinho
  164. Confins
  165. Congonhal
  166. Congonhas
  167. Congonhas do Norte
  168. Conquista
  169. Conselheiro Lafaiete
  170. Consolação
  171. Contagem
  172. Coqueiral
  173. Coração de Jesus
  174. Cordisburgo
  175. Cordislândia
  176. Corinto
  177. Coroaci
  178. Coromandel
  179. Coronel Fabriciano
  180. Coronel Murta
  181. Coronel Xavier Chaves
  182. Córrego Danta
  183. Córrego do Bom Jesus
  184. Córrego Fundo
  185. Couto de Magalhães de Minas
  186. Cristais
  187. Cristália
  188. Cristiano Otoni
  189. Cristina
  190. Crucilândia
  191. Cruzeiro da Fortaleza
  192. Cruzília
  193. Curral de Dentro
  194. Curvelo
  195. Datas
  196. Delfim Moreira
  197. Delfinópolis
  198. Delta
  199. Desterro de Entre Rios
  200. Desterro do Melo
  201. Diamantina
  202. Diogo de Vasconcelos
  203. Dionísio
  204. Divinolândia de Minas
  205. Divinópolis
  206. Divisa Alegre
  207. Divisa Nova
  208. Divisópolis
  209. Dom Bosco
  210. Dom Joaquim
  211. Dom Silvério
  212. Dom Viçoso
  213. Dores de Campos
  214. Dores de Guanhães
  215. Dores do Indaiá
  216. Dores do Turvo
  217. Doresópolis
  218. Douradoquara
  219. Elói Mendes
  220. Engenheiro Navarro
  221. Entre Rios de Minas
  222. Esmeraldas
  223. Espinosa
  224. Espírito Santo do Dourado
  225. Estiva
  226. Estrela do Indaiá
  227. Estrela do Sul
  228. Ewbank da Câmara
  229. Extrema
  230. Fama
  231. Felício dos Santos
  232. Felixlândia
  233. Fernandes Tourinho
  234. Ferros
  235. Florestal
  236. Formiga
  237. Formoso
  238. Fortaleza de Minas
  239. Fortuna de Minas
  240. Francisco Badaró
  241. Francisco Dumont
  242. Franciscópolis
  243. Francisco Sá
  244. Frei Lagonegro
  245. Fronteira
  246. Fruta de Leite
  247. Frutal
  248. Funilândia
  249. Gameleiras
  250. Glaucilândia
  251. Gonçalves
  252. Gonzaga
  253. Gouveia
  254. Governador Valadares
  255. Grão Mogol
  256. Grupiara
  257. Guanhães
  258. Guapé
  259. Guaraciaba
  260. Guaraciama
  261. Guaranésia
  262. Guarda-Mor
  263. Guaxupé
  264. Guimarânia
  265. Gurinhatã
  266. Heliodora
  267. Iapu
  268. Ibertioga
  269. Ibiá
  270. Ibiaí
  271. Ibiracatu
  272. Ibiraci
  273. Ibirité
  274. Ibitiúra de Minas
  275. Ibituruna
  276. Icaraí de Minas
  277. Igarapé
  278. Igaratinga
  279. Iguatama
  280. Ijaci
  281. Ilicínea
  282. Inconfidentes
  283. Indaiabira
  284. Indianópolis
  285. Ingaí
  286. Inhaúma
  287. Inimutaba
  288. Ipaba
  289. Ipatinga
  290. Ipiaçu
  291. Ipuiúna
  292. Iraí de Minas
  293. Itabira
  294. Itabirito
  295. Itacambira
  296. Itacarambi
  297. Itaguara
  298. Itaipé
  299. Itajubá
  300. Itamarandiba
  301. Itambé do Mato Dentro
  302. Itamogi
  303. Itamonte
  304. Itanhandu
  305. Itaobim
  306. Itapagipe
  307. Itapecerica
  308. Itapeva
  309. Itatiaiuçu
  310. Itaú de Minas
  311. Itaúna
  312. Itaverava
  313. Itinga
  314. Ituiutaba
  315. Itumirim
  316. Iturama
  317. Itutinga
  318. Jaboticatubas
  319. Jacuí
  320. Jacutinga
  321. Jaguaraçu
  322. Jaíba
  323. Janaúba
  324. Januária
  325. Japaraíba
  326. Japonvar
  327. Jeceaba
  328. Jenipapo de Minas
  329. Jequitaí
  330. Jequitibá
  331. Jequitinhonha
  332. Jesuânia
  333. Joaíma
  334. Joanésia
  335. João Monlevade
  336. João Pinheiro
  337. Joaquim Felício
  338. José Gonçalves de Minas
  339. Josenópolis
  340. José Raydan
  341. Juatuba
  342. Juiz de Fora
  343. Juramento
  344. Juruaia
  345. Juvenília
  346. Ladainha
  347. Lagamar
  348. Lagoa da Prata
  349. Lagoa dos Patos
  350. Lagoa Dourada
  351. Lagoa Formosa
  352. Lagoa Grande
  353. Lagoa Santa
  354. Lambari
  355. Lamim
  356. Lassance
  357. Lavras
  358. Leandro Ferreira
  359. Leme do Prado
  360. Liberdade
  361. Lima Duarte
  362. Limeira do Oeste
  363. Lontra
  364. Luislândia
  365. Luminárias
  366. Luz
  367. Machado
  368. Madre de Deus de Minas
  369. Malacacheta
  370. Mamonas
  371. Manga
  372. Maravilhas
  373. Maria da Fé
  374. Mariana
  375. Mário Campos
  376. Marliéria
  377. Marmelópolis
  378. Martinho Campos
  379. Mata Verde
  380. Materlândia
  381. Mateus Leme
  382. Matias Cardoso
  383. Mato Verde
  384. Matozinhos
  385. Matutina
  386. Medeiros
  387. Medina
  388. Mercês
  389. Mesquita
  390. Minas Novas
  391. Minduri
  392. Mirabela
  393. Miravânia
  394. Moeda
  395. Moema
  396. Monjolos
  397. Monsenhor Paulo
  398. Montalvânia
  399. Monte Alegre de Minas
  400. Monte Azul
  401. Monte Belo
  402. Monte Carmelo
  403. Monte Formoso
  404. Monte Santo de Minas
  405. Montes Claros
  406. Monte Sião
  407. Montezuma
  408. Morada Nova de Minas
  409. Morro da Garça
  410. Morro do Pilar
  411. Munhoz
  412. Muzambinho
  413. Naque
  414. Natalândia
  415. Natércia
  416. Nazareno
  417. Nepomuceno
  418. Ninheira
  419. Nova Era
  420. Nova Lima
  421. Nova Ponte
  422. Nova Porteirinha
  423. Nova Resende
  424. Nova Serrana
  425. Nova União
  426. Novo Cruzeiro
  427. Novo Oriente de Minas
  428. Novorizonte
  429. Olaria
  430. Olhos-d'Água
  431. Olímpio Noronha
  432. Oliveira
  433. Oliveira Fortes
  434. Onça de Pitangui
  435. Ouro Branco
  436. Ouro Fino
  437. Ouro Preto
  438. Padre Carvalho
  439. Padre Paraíso
  440. Paineiras
  441. Pains
  442. Pai Pedro
  443. Paiva
  444. Papagaios
  445. Paracatu
  446. Pará de Minas
  447. Paraguaçu
  448. Paraisópolis
  449. Paraopeba
  450. Passabém
  451. Passa Quatro
  452. Passa Tempo
  453. Passa Vinte
  454. Passos
  455. Patis
  456. Patos de Minas
  457. Patrocínio
  458. Paulistas
  459. Peçanha
  460. Pedra Azul
  461. Pedra do Indaiá
  462. Pedralva
  463. Pedras de Maria da Cruz
  464. Pedrinópolis
  465. Pedro Leopoldo
  466. Pedro Teixeira
  467. Pequi
  468. Perdigão
  469. Perdizes
  470. Perdões
  471. Periquito
  472. Piau
  473. Piedade do Rio Grande
  474. Piedade dos Gerais
  475. Pimenta
  476. Pintópolis
  477. Piracema
  478. Pirajuba
  479. Piranga
  480. Piranguçu
  481. Piranguinho
  482. Pirapora
  483. Pitangui
  484. Piumhi
  485. Planura
  486. Poço Fundo
  487. Poços de Caldas
  488. Pompéu
  489. Ponte Nova
  490. Ponto Chique
  491. Ponto dos Volantes
  492. Porteirinha
  493. Porto Firme
  494. Poté
  495. Pouso Alegre
  496. Pouso Alto
  497. Prados
  498. Prata
  499. Pratápolis
  500. Pratinha
  501. Presidente Bernardes
  502. Presidente Juscelino
  503. Presidente Kubitschek
  504. Presidente Olegário
  505. Prudente de Morais
  506. Quartel Geral
  507. Queluzito
  508. Raposos
  509. Resende Costa
  510. Ressaquinha
  511. Riachinho
  512. Riacho dos Machados
  513. Ribeirão das Neves
  514. Ribeirão Vermelho
  515. Rio Acima
  516. Rio Doce
  517. Rio Espera
  518. Rio Manso
  519. Rio Paranaíba
  520. Rio Pardo de Minas
  521. Rio Piracicaba
  522. Rio Preto
  523. Rio Vermelho
  524. Ritápolis
  525. Romaria
  526. Rubelita
  527. Sabará
  528. Sabinópolis
  529. Sacramento
  530. Salinas
  531. Santa Bárbara
  532. Santa Bárbara do Monte Verde
  533. Santa Bárbara do Tugúrio
  534. Santa Cruz de Minas
  535. Santa Cruz de Salinas
  536. Santa Cruz do Escalvado
  537. Santa Efigênia de Minas
  538. Santa Fé de Minas
  539. Santa Juliana
  540. Santa Luzia
  541. Santa Maria de Itabira
  542. Santa Maria do Suaçuí
  543. Santana da Vargem
  544. Santana de Pirapama
  545. Santana do Garambéu
  546. Santana do Jacaré
  547. Santana do Paraíso
  548. Santana do Riacho
  549. Santana dos Montes
  550. Santa Rita de Caldas
  551. Santa Rita de Ibitipoca
  552. Santa Rita de Jacutinga
  553. Santa Rita do Sapucaí
  554. Santa Rosa da Serra
  555. Santa Vitória
  556. Santo Antônio do Amparo
  557. Santo Antônio do Itambé
  558. Santo Antônio do Monte
  559. Santo Antônio do Retiro
  560. Santo Antônio do Rio Abaixo
  561. Santo Hipólito
  562. Santos Dumont
  563. São Bento Abade
  564. São Brás do Suaçuí
  565. São Domingos do Prata
  566. São Francisco
  567. São Francisco de Paula
  568. São Francisco de Sales
  569. São Geraldo da Piedade
  570. São Gonçalo do Abaeté
  571. São Gonçalo do Pará
  572. São Gonçalo do Rio Abaixo
  573. São Gonçalo do Rio Preto
  574. São Gonçalo do Sapucaí
  575. São Gotardo
  576. São João Batista do Glória
  577. São João da Lagoa
  578. São João da Mata
  579. São João da Ponte
  580. São João das Missões
  581. São João del Rei
  582. São João do Pacuí
  583. São João do Paraíso
  584. São João Evangelista
  585. São Joaquim de Bicas
  586. São José da Barra
  587. São José da Lapa
  588. São José da Safira
  589. São José da Varginha
  590. São José do Alegre
  591. São José do Goiabal
  592. São José do Jacuri
  593. São Lourenço
  594. São Pedro da União
  595. São Pedro do Suaçuí
  596. São Romão
  597. São Roque de Minas
  598. São Sebastião da Bela Vista
  599. São Sebastião do Maranhão
  600. São Sebastião do Oeste
  601. São Sebastião do Paraíso
  602. São Sebastião do Rio Preto
  603. São Sebastião do Rio Verde
  604. São Thomé das Letras
  605. São Tiago
  606. São Tomás de Aquino
  607. São Vicente de Minas
  608. Sapucaí-Mirim
  609. Sardoá
  610. Sarzedo
  611. Sem-Peixe
  612. Senador Amaral
  613. Senador Firmino
  614. Senador José Bento
  615. Senador Modestino Gonçalves
  616. Senhora de Oliveira
  617. Senhora do Porto
  618. Senhora dos Remédios
  619. Seritinga
  620. Serra Azul de Minas
  621. Serra da Saudade
  622. Serra do Salitre
  623. Serrania
  624. Serranópolis de Minas
  625. Serranos
  626. Serro
  627. Sete Lagoas
  628. Setubinha
  629. Silveirânia
  630. Silvianópolis
  631. Sobrália
  632. Soledade de Minas
  633. Tabuleiro
  634. Taiobeiras
  635. Tapira
  636. Tapiraí
  637. Taquaraçu de Minas
  638. Teófilo Otoni
  639. Timóteo
  640. Tiradentes
  641. Tiros
  642. Tocos do Moji
  643. Toledo
  644. Três Corações
  645. Três Marias
  646. Três Pontas
  647. Tupaciguara
  648. Turmalina
  649. Turvolândia
  650. Ubaí
  651. Uberaba
  652. Uberlândia
  653. Unaí
  654. União de Minas
  655. Uruana de Minas
  656. Urucuia
  657. Vargem Bonita
  658. Vargem Grande do Rio Pardo
  659. Varginha
  660. Varjão de Minas
  661. Várzea da Palma
  662. Varzelândia
  663. Vazante
  664. Verdelândia
  665. Veredinha
  666. Veríssimo
  667. Vespasiano
  668. Virgem da Lapa
  669. Virgínia
  670. Virginópolis
  671. Virgolândia
  672. Wenceslau Braz

