MG: baixa umidade põe 78% do estado em alerta de perigo; confira a lista

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que há “perigo potencial” para 672 cidades em Minas Gerais em decorrência da baixa umidade relativa do ar, que deve oscilar de 20% a 30%. A condição meteorológica é válida para 78% do estado até as 10h desta quinta-feira (2/10).

Belo Horizonte, que está inserida no alerta, registrou na tarde desta quarta-feira (1º/10) umidade relativa mínima do ar em torno de 20% à tarde, segundo a Defesa Civil da capital.

Não existe um consenso entre especialistas ou empresas de saúde em relação aos índices ideais de umidade relativa. De modo geral, percentuais entre 40% e 60% são qualificados como uma zona segura à saúde humana.

Com o tempo seco e a umidade relativa inferior a 40%, as condições ficam mais propícias à irritação das vias respiratórias, ao ressecamento da pele e de mucosas, além do agravamento de doenças respiratórias, aumento de alergias, dor de cabeça e sensação de cansaço.

Para driblar as consequências dos baixos percentuais de umidade relativa, o Inmet faz as seguintes orientações: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Nesta quinta-feira, ainda de acordo com o Inmet, segue atuando na região central do Brasil uma massa de ar quente e seca. Em Minas, o céu vai ficar predominantemente claro. Não há previsão de chuva em nenhuma parte do estado, e as temperaturas devem ficar elevadas. Índices críticos de umidade relativa à tarde são previstos em todas as regiões mineiras.

