Hóstias são roubadas de igreja de cidade do interior de Minas

O Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Renovaçao, em Coração de Jesus (MG), no Norte do estado, foi alvo de violação e furto na noite de quinta–feira (16/10). O sacrário da igreja, onde ficam guardadas as hóstias - e, por isso, considerada a parte sagrada de um templo católico - foi arrombado pelo ladrão. De acordo com a secretaria da paróquia, o autor do crime levou as hóstias e os ostensórios, usados para expor as hóstias conasagradas à adoração dos fiéis.

Para a comunidade católica, qualquer violação do sacrário representa ato profano e uma ofensa a Jesus Cristo. “'Este ato de profanação não é apenas um ataque ao edificio, mas uma ofensa ao Santíssimo Corpo do Senhor presente na Eucaristia. A Eucaristia é o Sacramento do amor de Deus, o alimento que sustenta nossa caminhada de fé e é sinal de unidade de toda a Igreja”, diz comunicado do vigário paroquial de Coração de Jesus, padre Robson Cunha, divulgado para a comunidade local.

A mensagem é assinado também pelo pároco da Igreja de Nossa Aparecida, padre Antonio Teixeira, e pelo diácono Cleyton Deivid Rodrigues Pereira. “Neste momento de dor, convidamos a todos a unirmos em orações pela reparação desta tão grande ofensa e pela conversão daqueles que cometeram este ato”, diz o texto.

“Ato de desagravo”

Ainda por meio do comunicado, o vigário paroquial convocou os fieis da cidade para um “ato de desagravo”. “Convidamos a todos para, entre os dias 18 e 14 de outubro, celebrarmos a eucaristia com a adoração ao Santíssimo Sacramento e ato de desagravo que será realizado na Igreja de Nossa Senhora Aparecida todos os sete dias”, informa a mensagem, divulgada nas redes sociais.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar. Ainda não há informações sobre suspeitos do crime.