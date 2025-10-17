Assine
FURTO INUSITADO

Hóstias são roubadas de igreja de cidade do interior de Minas

Sacrário violado é local sagrado do templo católico. Pároco convoca fiéis para "ato de desagravo" contra considerado ato considerado "uma ofensa a Jesus".

17/10/2025 17:20

Hóstias foram roubadas no sacrário da Igreja de Nossa Senhora Aparecida em Coração de Jesus
Hóstias foram roubadas no sacrário da Igreja de Nossa Senhora Aparecida em Coração de Jesus crédito: Arquidiocese Montes Claros/divulgação

O Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Renovaçao, em Coração de Jesus (MG), no Norte do estado, foi alvo de violação e furto na noite de quinta–feira (16/10). O sacrário da igreja, onde ficam guardadas as hóstias - e, por isso, considerada a parte sagrada de um templo católico - foi arrombado pelo ladrão. De acordo com a secretaria da paróquia, o autor do crime levou as hóstias e os ostensórios, usados para expor as hóstias conasagradas à adoração dos fiéis.

Para a comunidade católica, qualquer violação do sacrário representa ato profano e uma ofensa a Jesus Cristo. “'Este ato de profanação não é apenas um ataque ao edificio, mas uma ofensa ao Santíssimo Corpo do Senhor presente na Eucaristia. A Eucaristia é o Sacramento do amor de Deus, o alimento que sustenta nossa caminhada de fé e é sinal de unidade de toda a Igreja”, diz comunicado do vigário paroquial de Coração de Jesus, padre Robson Cunha, divulgado para a comunidade local.

A mensagem é assinado também pelo pároco da Igreja de Nossa Aparecida, padre Antonio Teixeira, e pelo diácono Cleyton Deivid Rodrigues Pereira. “Neste momento de dor, convidamos a todos a unirmos em orações pela reparação desta tão grande ofensa e pela conversão daqueles que cometeram este ato”, diz o texto. 

“Ato de desagravo”

Ainda por meio do comunicado, o vigário paroquial convocou os fieis da cidade para um “ato de desagravo”. “Convidamos a todos para, entre os dias 18 e 14 de outubro, celebrarmos a eucaristia com a adoração ao Santíssimo Sacramento e ato de desagravo que será realizado na Igreja de Nossa Senhora Aparecida todos os sete dias”, informa a mensagem, divulgada nas redes sociais.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar. Ainda não há informações sobre suspeitos do crime.

