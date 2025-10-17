Assine
overlay
Início Gerais
RESGATADOS NA BR-040

Da rodovia para um lar: ‘Tommy’ e ‘João Baixinho’ vão à adoção na Savassi

Bombeiros interditaram fluxo de veículos para o resgate de cães na BR-040. Eles agora integram grupo de animais à espera de um lar neste sábado, em BH

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
17/10/2025 22:21

compartilhe

SIGA
x
Animais foram resgatados em 12 de setembro quando tentavam atravessar a BR-040
Animais foram resgatados em 12 de setembro quando tentavam atravessar a BR-040 crédito: CBMMG

A Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA) promove neste sábado (18/10), em Belo Horizonte, na Savassi, uma feira de adoção de cães e gatos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entre as opções estão os vira-latas Tommy e João Baixinho, que receberam esses nomes depois de serem resgatados pelo Corpo de Bombeiros na BR-040. Os animais tentavam atravessar a rodovia e foram salvos em 12 de setembro. 

Leia Mais

Com a intervenção dos militares, o trânsito foi interrompido na ocasião, e os animais foram retirados da via em segurança. Agora, após um processo de reabilitação e cuidados na SMPA, eles estarão à espera de um lar, das 10h30 às 17 horas, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1.700, na loja da Cobasi.

Conforme a SMPA, todos os animais foram castrados, vacinados e estão saudáveis, prontos para adoção. Os interessados devem apresentar carteira de identidade, comprovante de residência e participar de uma entrevista breve. Em seguida, devem preencher um termo de adoção que trata das responsabilidades dos adotantes e dos cuidados necessários.

Estimativas nacionais indicam que mais de 30 milhões de cães e gatos vivem em situação de abandono ou semiabandono no Brasil, sujeitos à fome, às doenças, à violência e à falta de assistência veterinária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

adocao-de-animais minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay