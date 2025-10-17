Da rodovia para um lar: ‘Tommy’ e ‘João Baixinho’ vão à adoção na Savassi

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA) promove neste sábado (18/10), em Belo Horizonte, na Savassi, uma feira de adoção de cães e gatos.

Entre as opções estão os vira-latas Tommy e João Baixinho, que receberam esses nomes depois de serem resgatados pelo Corpo de Bombeiros na BR-040. Os animais tentavam atravessar a rodovia e foram salvos em 12 de setembro.

Com a intervenção dos militares, o trânsito foi interrompido na ocasião, e os animais foram retirados da via em segurança. Agora, após um processo de reabilitação e cuidados na SMPA, eles estarão à espera de um lar, das 10h30 às 17 horas, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1.700, na loja da Cobasi.

Conforme a SMPA, todos os animais foram castrados, vacinados e estão saudáveis, prontos para adoção. Os interessados devem apresentar carteira de identidade, comprovante de residência e participar de uma entrevista breve. Em seguida, devem preencher um termo de adoção que trata das responsabilidades dos adotantes e dos cuidados necessários.

Estimativas nacionais indicam que mais de 30 milhões de cães e gatos vivem em situação de abandono ou semiabandono no Brasil, sujeitos à fome, às doenças, à violência e à falta de assistência veterinária.

