Minas Gerais

Adote um herói em Minas: o passo a passo para acolher um cão policial

Quer dar um lar para um cão que serviu à polícia? Veja quais são as regras, o perfil dos animais e como participar da campanha de adoção

Ana Leitão
Repórter
Jornalista do Trends
16/09/2025, 14:26

Os cães são companheiros fiéis que, após uma vida de trabalho duro, buscam apenas um lugar seguro para serem amados
Crédito: Freepik

Cães que dedicaram a vida à proteção da sociedade em Minas Gerais agora buscam um novo lar para desfrutar de uma merecida aposentadoria. A campanha “Adote um Herói”, uma iniciativa da Polícia Civil em parceria com o Governo de Minas, abriu um processo para que famílias possam acolher esses animais que atuaram em missões de alto risco.

A iniciativa não se trata de uma adoção comum. Os cães são adultos, geralmente com idades entre oito e dez anos, e possuem um histórico de treinamento intensivo. Eles são especialistas em farejar drogas, encontrar pessoas desaparecidas ou localizar explosivos. Agora, a missão deles é outra: encontrar um ambiente tranquilo e carinhoso para viver o resto de suas vidas.

Esses animais são, em sua maioria, de raças como Pastor Alemão, Pastor Belga Malinois e Labrador. Apesar do passado operacional, são cães com temperamento dócil e equilibrado, acostumados ao convívio humano e a seguir rotinas. O processo de adoção, no entanto, é rigoroso e busca garantir que os novos lares sejam realmente adequados para eles.

A aposentadoria de um cão policial acontece quando sua capacidade física ou olfativa já não atende às exigências do trabalho. É um processo natural, que marca o fim de um ciclo de serviço e o início de uma nova fase. O objetivo da campanha é oferecer a esses heróis de quatro patas a chance de experimentar o conforto de uma casa e o afeto de uma família.

Quais são as regras para adotar?

Para se candidatar a tutor de um desses cães, é preciso atender a uma série de critérios estabelecidos pela Polícia Civil. O objetivo é garantir o bem-estar do animal e uma adaptação bem-sucedida ao novo ambiente. O processo de seleção leva em conta tanto o perfil do candidato quanto as necessidades específicas de cada cão.

O primeiro requisito é ter condições financeiras para arcar com os custos de um animal de grande porte, o que inclui alimentação de qualidade, despesas veterinárias e outros cuidados. Além disso, o interessado deve ser maior de 18 anos e apresentar documentos pessoais e um comprovante de residência.

A moradia também é um fator crucial. A casa precisa ter um espaço seguro e cercado, que impeça fugas e garanta a proteção do cão. Apartamentos não são, em geral, considerados ideais, a menos que o candidato demonstre ter uma rotina de passeios e atividades externas que supra a necessidade de espaço do animal.

O perfil familiar também passa por avaliação. A equipe responsável analisa se há outros animais na casa e qual o temperamento deles. A presença de crianças não é um impeditivo, mas a família precisa entender que está adotando um cão idoso, que precisa de tranquilidade e pode não ter a mesma energia de um filhote.

Como funciona o processo de adoção

O caminho para levar um herói para casa envolve algumas etapas. Tudo começa com o preenchimento de um formulário de interesse, disponibilizado nos canais oficiais da Polícia Civil de Minas Gerais durante os períodos de campanha. Nesse formulário, o candidato fornece informações sobre seu estilo de vida, moradia e experiência com animais.

Após a análise dos formulários, os candidatos pré-selecionados são chamados para uma entrevista. Nessa conversa, a equipe busca conhecer melhor o interessado e esclarecer todas as dúvidas sobre as responsabilidades envolvidas. É um momento para alinhar as expectativas de ambos os lados.

Se o candidato for aprovado na entrevista, a próxima etapa é uma visita técnica à residência. Um profissional irá até o local para verificar se o ambiente é realmente seguro e adequado para receber o cão. Essa vistoria é fundamental para garantir que todas as exigências de espaço e segurança sejam cumpridas.

Com tudo aprovado, acontece o encontro entre o cão e a futura família. Inicia-se um período de adaptação, com visitas e passeios supervisionados. Se a conexão for positiva, a adoção é formalizada com a assinatura de um termo de responsabilidade. A partir daí, o cão passa a fazer parte da nova família, com acompanhamento periódico da equipe policial para garantir que tudo corra bem.

Para se candidatar a tutor de um desses cães, é preciso atender a uma série de critérios estabelecidos pela Polícia Civil.
Freepik

O que esperar de um cão policial aposentado?

Adotar um cão policial aposentado é um ato de grande responsabilidade e gratidão. Esses animais são extremamente leais, inteligentes e obedientes, resultado de anos de treinamento e convivência com seus condutores. Eles já chegam ao novo lar com comandos básicos e avançados assimilados.

Contudo, é importante lembrar que são animais idosos. Podem apresentar problemas de saúde comuns à idade, como artrite ou dificuldades de locomoção. Por isso, a disposição para oferecer cuidados veterinários e um ambiente confortável é essencial. Eles precisam de uma rotina mais calma, com passeios moderados e muito descanso.

O vínculo criado com um desses heróis é profundo. Eles são companheiros fiéis que, após uma vida de trabalho duro, buscam apenas um lugar seguro para serem amados. Oferecer esse lar é uma forma de retribuir por todos os anos de serviço que prestaram à comunidade, garantindo que sua aposentadoria seja repleta de dignidade e carinho.

O que é a campanha “Adote um Herói”?

É uma iniciativa da Polícia Civil de Minas Gerais.

O objetivo é encontrar lares para cães policiais que se aposentaram.

Qual o perfil dos cães para adoção?

São cães adultos, com idade entre oito e dez anos.

As raças mais comuns são Pastor Alemão, Pastor Belga e Labrador.

Quem pode se candidatar para adotar?

Qualquer pessoa maior de 18 anos que cumpra os requisitos.

É preciso ter condições financeiras e uma casa segura e cercada.

Como funciona o processo de seleção?

O processo começa com um formulário de inscrição on-line.

Depois, há uma entrevista e uma visita à casa do candidato.

Existe algum custo para adotar?

A adoção em si não tem custo para o tutor.

No entanto, o adotante assume todas as despesas futuras do animal.

Os cães aposentados são agressivos?

Não. Eles são treinados para serem equilibrados e dóceis.

O convívio social faz parte de sua formação desde filhotes.

Eles precisam de cuidados especiais?

Sim, por serem idosos, podem precisar de mais atenção veterinária.

Demandam um ambiente tranquilo e uma rotina de passeios moderados.

