Assine
overlay
Início Gerais
EM INVESTIGAÇÃO

Grande BH: policial é suspeito de atirar contra trabalhadores de obra

Homem foi visto chegando ao local armado com um fuzil. Duas pessoas foram atingidas por disparos e socorridas para o Hospital Municipal de Contagem

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
17/10/2025 19:08 - atualizado em 17/10/2025 21:46

compartilhe

SIGA
x
Homem suspeito de atirar contra trabalhadores em obra em Contagem
Em vídeo, é possível ver um homem chegando ao local armado com um fuzil crédito: Redes Sociais / Reprodução

Um policial civil é suspeito de disparar e atingir três trabalhadores que estavam em uma obra próximo à Praça Farmacêutico João da Rocha Cunha, no Centro de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (17/10). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em um vídeo, é possível ver o homem armado com um fuzil andando em direção ao local. Informações preliminares dão conta de que o suspeito chegou ao local atirando e atingiu dois trabalhadores: um no joelho e outro no tornozelo.

Leia Mais

Algumas testemunhas relataram que o homem já teria desavenças com o proprietário do loteamento e, por isso, teria ido ao local armado. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Contagem, uma delas em estado mais grave.

Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a corporação foi acionada para atender à ocorrência, com o objetivo de identificar e prender o autor dos disparos.

Em nota, a PC informou que a perícia oficial foi acionada e que as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito ainda não foi detido. A ocorrência está sob a responsabilidade da Corregedoria-Geral da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

contagem grande-bh policia policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay