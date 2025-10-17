Polícia procura suspeitos de atirarem e matarem trio em bar

Três homens morreram depois de serem baleados quando estavam em um bar no Bairro Macuco, na cidade de Timóteo (MG), no Vale do Aço. O crime foi registrado na noite dessa quinta-feira (16/10).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação foi acionada via 190 informando que o trio havia sido baleado. Ao chegarem no local, os militares encontraram uma vítima, de 28 anos, com ferimentos pelo corpo. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima.

A área foi isolada e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) colheu evidências do crime no bar. Ainda segundo o registro da ocorrência, perto do corpo foram encontrados estojos de munição .9mm usados.

Enquanto estavam no bar, os militares foram procurados por testemunhas que relataram que outros dois homens, de 41 e 28 anos, também haviam sido baleados. Eles foram levados por pessoas que estavam no bar ao Hospital de Timóteo, onde morreram.

Segundo a PMMG, até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou detido. As circunstâncias do crime serão investigadas.