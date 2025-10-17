Assine
overlay
Início Gerais
NO VALE DO AÇO

Polícia procura suspeitos de atirarem e matarem trio em bar

Ocorrência foi registrada em Timóteo (MG, no Vale do Aço. Até o momento não houve prisão de suspeitos do triplo homicídio

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
17/10/2025 16:38 - atualizado em 17/10/2025 16:41

compartilhe

SIGA
x
Viatura policial
Polícia Militar foi acionada via 190 após trio ser alvejado enquanto estava em bar crédito: Reprodução

Três homens morreram depois de serem baleados quando estavam em um bar no Bairro Macuco, na cidade de Timóteo (MG), no Vale do Aço. O crime foi registrado na noite dessa quinta-feira (16/10). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação foi acionada via 190 informando que o trio havia sido baleado. Ao chegarem no local, os militares encontraram uma vítima, de 28 anos, com ferimentos pelo corpo. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima. 

Leia Mais

A área foi isolada e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) colheu evidências do crime no bar. Ainda segundo o registro da ocorrência, perto do corpo foram encontrados estojos de munição .9mm usados. 

Enquanto estavam no bar, os militares foram procurados por testemunhas que relataram que outros dois homens, de 41 e 28 anos, também haviam sido baleados. Eles foram levados por pessoas que estavam no bar ao Hospital de Timóteo, onde morreram. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a PMMG, até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou detido. As circunstâncias do crime serão investigadas. 

Tópicos relacionados:

homicidio minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay