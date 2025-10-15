Assine
PRESOS EM CONFINS

Homicídio e estupro: foragidos da Justiça de MG e PR são deportados dos EUA

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (15/10) pela Polícia Federal assim que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Confins

Repórter
15/10/2025 23:31

Parte do saguão do Aeroporto Internacional de Confins. Aérea de filas, demarcadas com faixas, está praticamente vazia. Funcionários trabalham na recepção, atendendo alguns poucos clientes.
O Aeroporto Internacional de Confins crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem condenado por homicídio e outro com mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foram presos nesta quarta-feira (15/10) pela Polícia Federal, assim que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ambos eram procurados pela Interpol e foram deportados dos Estados Unidos. Um deles foi condenado por um crime de homicídio ocorrido em 2016, no município de Inhapim (MG), no Vale do Rio Doce.

O segundo preso é natural do Paraná e possuía mandado de prisão por estupro de vulnerável contra a enteada dos 7 aos 11 anos de idade. Ele teria cometido os crimes sexuais diversas vezes entre julho de 2015 e janeiro de 2020. 

"Após a realização dos exames de corpo de delito, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça", informou a assessoria da Polícia Federal. 

