Polícia esclarece homicídio triplamente qualificado no interior de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homicídio triplamente qualificado, ocorrido no último dia 6 em São Francisco, no Norte de Minas, foi esclarecido pela Polícia Civil com o indiciamento do autor. A vítima foi morta em razão de diversas lesões e esfaqueamento.

Segundo informações dos investigadores, as agressões duraram cerca de quatro minutos e foram praticadas com extrema violência. Imagens mostram o investigado desferindo diversos socos, chutes e facadas contra a vítima, que cai no chão e, mesmo desacordada, continua sendo agredida.

No vídeo percebe-se que o suspeito se afasta, procura algo dentro da sacola que carregava — possivelmente uma faca — e retorna, intensificando os golpes. As cenas, segundo os policiais, revelam uma sucessão de ataques brutais, com a vítima totalmente indefesa.

No mesmo dia, o suspeito também agrediu uma segunda pessoa em frente a um estabelecimento, sem qualquer motivação aparente, novamente com socos e chutes.

O laudo pericial mostra que a vítima sofreu múltiplas lesões cortantes e contusas, compatíveis com o uso de faca, além de escoriações em várias partes do corpo.

As investigações indicaram que o suspeito alegou agir em razão de um suposto desentendimento antigo envolvendo a mãe e a vítima, embora testemunhas tenham relatado que ambos mantinham boa relação e que as agressões começaram sem motivo aparente.

Diante das provas coletadas — entre elas laudos periciais, depoimentos e imagens de câmeras —, o homem foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi preso no dia dos fatos e permanece detido à disposição da Justiça.

