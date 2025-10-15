Assine
HOMICÍDIO

Jovem é executado com cinco tiros dentro de casa na Grande BH

Vítima de 23 anos foi socorrida para a UPA Ressaca, mas morreu na unidade em consequência dos ferimentos causados por tiros no tórax, nas costas e na cabeça

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/10/2025 06:59

Dois homens fugiram em uma motocicleta em alta velocidade pelo Bairro Nacional
Dois homens fugiram em uma motocicleta em alta velocidade pelo Bairro Nacional

Um jovem de 23 anos foi executado com cinco tiros dentro de casa na noite dessa terça-feira (14/10), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada depois que moradores ouviram diversos disparos de arma de fogo vindos da residência da vítima. Quando os militares chegaram ao local, o rapaz ainda estava com vida.

 

Ele foi socorrido e levado para a UPA Ressaca, mas morreu pouco depois devido à gravidade dos ferimentos. O homem tinha duas perfurações no tórax, duas nas costas e uma na cabeça.

O padrasto da vítima contou que estava chegando do supermercado quando ouviu os tiros. Segundo ele, o enteado não tinha desavenças conhecidas nem envolvimento em confusões recentes.

Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta deixaram o local em alta velocidade, mas não conseguiram identificar a placa. O ponto onde ocorreu o crime não tem câmeras de segurança.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e investiga as circunstâncias e a motivação do homicídio.

