Jovem é executado com cinco tiros dentro de casa na Grande BH

Um jovem de 23 anos foi executado com cinco tiros dentro de casa na noite dessa terça-feira (14/10), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada depois que moradores ouviram diversos disparos de arma de fogo vindos da residência da vítima. Quando os militares chegaram ao local, o rapaz ainda estava com vida.

Ele foi socorrido e levado para a UPA Ressaca, mas morreu pouco depois devido à gravidade dos ferimentos. O homem tinha duas perfurações no tórax, duas nas costas e uma na cabeça.

O padrasto da vítima contou que estava chegando do supermercado quando ouviu os tiros. Segundo ele, o enteado não tinha desavenças conhecidas nem envolvimento em confusões recentes.

Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta deixaram o local em alta velocidade, mas não conseguiram identificar a placa. O ponto onde ocorreu o crime não tem câmeras de segurança.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e investiga as circunstâncias e a motivação do homicídio.