Suspeito de homicídio é executado em Belo Horizonte
Samu confirmou a morte no local; Polícia Civil investiga o caso
Um homem de 23 anos foi executado a tiros na noite dessa quarta-feira (15/10), no Bairro Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte (MG).
De acordo com informações da Polícia Militar, moradores acionaram a corporação ao ouvirem diversos disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo com cinco perfurações, já sem sinal de vida.
O homem era conhecido dos militares, com passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídios.
O Samu foi acionado e atestou a morte. A perícia da Polícia Civil está no local e iniciou a coleta de evidências esclarecer as circunstâncias do crime e outras pistas que ajudem a elucidar o caso.