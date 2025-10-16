Assine
overlay
Início Gerais
EXECUTADO

Suspeito de homicídio é executado em Belo Horizonte

Samu confirmou a morte no local; Polícia Civil investiga o caso

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/10/2025 06:03 - atualizado em 16/10/2025 06:53

compartilhe

SIGA
x
Homem foi executado no Bairro Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte
Homem foi executado no Bairro Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 23 anos foi executado a tiros na noite dessa quarta-feira (15/10), no Bairro Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com informações da Polícia Militar, moradores acionaram a corporação ao ouvirem diversos disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo com cinco perfurações, já sem sinal de vida.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem era conhecido dos militares, com passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídios.

O Samu foi acionado e atestou a morte. A perícia da Polícia Civil está no local e iniciou a coleta de evidências esclarecer as circunstâncias do crime e outras pistas que ajudem a elucidar o caso.

Tópicos relacionados:

assassinato bh homicidio minas-gerais pm policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay