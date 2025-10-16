Mulher é morta com golpe de canivete no pescoço em rodoviária de Minas

Uma mulher de 33 anos foi morta com um golpe de canivete no pescoço na rodoviária de Carandaí (MG), no Campo das Vertentes, na noite dessa quarta-feira (15/10).

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima era de Conselheiro Lafaiete (MG) e vivia em situação de rua. Ela estava em Carandaí há três dias e costumava dormir na região do terminal rodoviário com um grupo de pessoas.

Ainda conforme a PM, a vítima e o autor do crime, que também mora em situação de rua, bebiam cachaça junto com outras pessoas quando começaram a discutir. A briga teria sido motivada pelo fato de o homem querer que ela pagasse pela bebida. Durante o desentendimento, ele sacou um canivete e atingiu a mulher no pescoço.

A mulher chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. O suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime. A Polícia Civil de Conselheiro Lafaiete (MG) investiga o caso.