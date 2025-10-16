Assine
VIOLÊNCIA

Mulher é morta com golpe de canivete no pescoço em rodoviária de Minas

Vítima, natural de Conselheiro Lafaiete, vivia em situação de rua e foi atacada após discussão por cachaça; suspeito foi preso e confessou o crime

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
16/10/2025 11:48


O suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 33 anos foi morta com um golpe de canivete no pescoço na rodoviária de Carandaí (MG), no Campo das Vertentes, na noite dessa quarta-feira (15/10).

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima era de Conselheiro Lafaiete (MG) e vivia em situação de rua. Ela estava em Carandaí há três dias e costumava dormir na região do terminal rodoviário com um grupo de pessoas.

Ainda conforme a PM, a vítima e o autor do crime, que também mora em situação de rua, bebiam cachaça junto com outras pessoas quando começaram a discutir. A briga teria sido motivada pelo fato de o homem querer que ela pagasse pela bebida. Durante o desentendimento, ele sacou um canivete e atingiu a mulher no pescoço.

A mulher chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. O suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime. A Polícia Civil de Conselheiro Lafaiete (MG) investiga o caso.

