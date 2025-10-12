Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Homem é preso por matar concunhado por causa de som alto

Autor confessou o crime e disse que foi agredido com um soco quando pediu ao concunhado que abaixasse a música

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
12/10/2025 09:37 - atualizado em 12/10/2025 09:43

compartilhe

SIGA
x
Sargento Rodrigues convocou secretário da Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, para explicar falta de combustível nas viaturas
Mulher acionou a PM que confirmou a morte da vítima no local do crime crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem, de 37 anos, foi preso suspeito de ter matado o concunhado, de 36, na noite desse sábado (11/10), no lote onde ele residia, no Bairro São Geraldo, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu por volta de 20h30.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o homem tinha chegado em casa - são três residências no mesmo lote -, cansado do trabalho e foi deitar, para dormir.

O crime ocorreu em Lagoa Santa. No local são três casas num mesmo terreno
O crime ocorreu em Lagoa Santa. No local são três casas num mesmo terreno Google maps
 

Leia Mais

No entanto, tão logo deitou, seu concunhado chegou no local, de carro, mas com o som muito alto. Desligou o carro, mas a música continuava. Ele decidiu, então, se levantar e pedir para que desligasse o som.

No entanto, tão loco saiu da casa e fez o pedido, foi desafiado pelo concunhado, que teria dito: “você não é homem pra vir aqui e desligar a música”.

Houve, então, uma discussão, e segundo o autor, que foi preso na casa de um irmão, a vítima teria lhe dado um soco no rosto. O suspeito então foi até sua casa, pegou uma faca, retornou ao local e desferiu um golpe no peito do concunhado que teve morte imediata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Prisão

Depois de ter dado a facada, o autor fugiu do local, indo para a casa de seu irmão. De lá, ligou para a mulher e pediu que ela fosse até a casa, pois tinha brigado do o concunhado. Quando a mulher chegou ao local, o concunhado já estava morto e a PM foi acionada.

Os policiais, se certificaram do óbito e seguiram para a casa do irmão do autor, onde ele foi preso. Em seguida, o suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão, onde permanece preso. 

Tópicos relacionados:

assassinato grande-bh homicidio morte prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay