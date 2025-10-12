Homem é preso por matar concunhado por causa de som alto

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 37 anos, foi preso suspeito de ter matado o concunhado, de 36, na noite desse sábado (11/10), no lote onde ele residia, no Bairro São Geraldo, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu por volta de 20h30.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o homem tinha chegado em casa - são três residências no mesmo lote -, cansado do trabalho e foi deitar, para dormir.

O crime ocorreu em Lagoa Santa. No local são três casas num mesmo terreno

No entanto, tão logo deitou, seu concunhado chegou no local, de carro, mas com o som muito alto. Desligou o carro, mas a música continuava. Ele decidiu, então, se levantar e pedir para que desligasse o som.

No entanto, tão loco saiu da casa e fez o pedido, foi desafiado pelo concunhado, que teria dito: “você não é homem pra vir aqui e desligar a música”.

Houve, então, uma discussão, e segundo o autor, que foi preso na casa de um irmão, a vítima teria lhe dado um soco no rosto. O suspeito então foi até sua casa, pegou uma faca, retornou ao local e desferiu um golpe no peito do concunhado que teve morte imediata.

Prisão

Depois de ter dado a facada, o autor fugiu do local, indo para a casa de seu irmão. De lá, ligou para a mulher e pediu que ela fosse até a casa, pois tinha brigado do o concunhado. Quando a mulher chegou ao local, o concunhado já estava morto e a PM foi acionada.

Os policiais, se certificaram do óbito e seguiram para a casa do irmão do autor, onde ele foi preso. Em seguida, o suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão, onde permanece preso.