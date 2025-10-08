Homem é espancado até a morte em lote vago em BH

Um homem de 38 anos foi encontrado morto depois ser espancado na noite dessa terça-feira (7/10), em um lote vago na Rua do Torno, NO Bairro Diamante, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava ferimentos no rosto, braços, pernas e mãos. Não havia marcas de disparos de arma de fogo e, no momento da chegada dos militares, o corpo já apresentava rigidez e o socorro foi dispensado.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local. A vítima não portava documentos, mas moradores relataram que ele morava em um bairro próximo e era conhecida por fazer uso de bebidas alcoólicas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

A testemunha que achou o corpo disse ter ouvido dizer que a vítima foi espancada por ter mexido com alguém. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.