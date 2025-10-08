Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Homem é espancado até a morte em lote vago em BH

Vítima, de 38 anos, foi encontrada com múltiplos ferimentos; polícia investiga as causas e autoria do crime

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/10/2025 07:56 - atualizado em 08/10/2025 07:57

compartilhe

SIGA
x
lote na região do barreiro, em belo horizonte
Lote onde foi encontrado o corpo do homem espancado no Barreiro, em BH crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 38 anos foi encontrado morto depois ser espancado na noite dessa terça-feira (7/10), em um lote vago na Rua do Torno, NO Bairro Diamante, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava ferimentos no rosto, braços, pernas e mãos. Não havia marcas de disparos de arma de fogo e, no momento da chegada dos militares, o corpo já apresentava rigidez e o socorro foi dispensado.

Leia Mais

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local. A vítima não portava documentos, mas moradores relataram que ele morava em um bairro próximo e era conhecida por fazer uso de bebidas alcoólicas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A testemunha que achou o corpo disse ter ouvido dizer que a vítima foi espancada por ter mexido com alguém.  A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

bh boletim-de-ocorrencia crime homicidio minas-gerais pm policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay