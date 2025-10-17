Assine
ESQUELETO

Dois crânios, fêmur e outros ossos humanos são encontrados no Rio Paranaíba

Um homem que mergulhava no local em busca de materiais recicláveis localizou os restos mortais

crédito: PCMG/Divulgação

Dois crânios, um fêmur e outros ossos humanos foram encontrados dentro de dois sacos no fundo do Rio Paranaíba (mg), em Patos de Minas, Alto Paranaíba, na tarde desSa quinta-feira (16/10).

Segundo registro da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), quem encontrou os restos mortais foi um homem que mergulhava no local em busca de materiais recicláveis para vender. 

O trecho do rio foi isolado e equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionadas.

Coube aos bombeiros retirara os sacos do leito do rio e realizar buscas na área. Eles utilizaram técnicas de varredura no fundo do rio com um gancho de recuperação, já que não haviam condições de segurança para um mergulho autônomo. No entanto, nada mais foi localizado.

Depois dos trabalhos de equipe da perícia da PCMG, os ossos foram encaminhados para para o Instituto de Identificação da corporação, localizado em Belo Horizonte.

