Galeria
Gigantes adormecidos: Costa dos Esqueletos é o maior cemitério à beira-mar do mundo
Um dos desertos mais antigos do mundo encontra as águas geladas do Atlântico, onde cria-se um ecossistema único. Assim, as correntes frias da Benguela trazem nutrientes do fundo do mar e sustentam a rica biodiversidade, que atrai pescadores e caçadores de baleias desde o século XIX. Foto: Reprodução/Amusing Planet
Entre essas embarcações que permanecem presas nas dunas do país africano, estão o Eduard Bohlen, encalhado em 1909, e o Dunedin Star, em 1942. Foto: Reprodução Youtube Canal Integrando Conhecimento
As embarcações representam símbolos da luta humana contra as forças da natureza e englobam uma rica história de extração de diamantes. Foto: Reprodução Youtube Canal Integrando Conhecimento
Além disso, o local testemunhou a ascensão e queda de Lüderitz, uma colônia alemã, e viu cidades inteiras serem abandonadas à medida que os recursos se esgotavam. Foto: Reprodução Youtube Canal Integrando Conhecimento
Adolf Lüderitz, na era do imperialismo alemão, iniciou a exploração de terras por diamantes, levando ao estabelecimento de uma colônia. Foto: Reprodução Youtube Canal Integrando Conhecimento
Essa procura moldou o destino econômico da região e também impactou profundamente as comunidades locais e o ambiente. Algo que gerou cidades abandonadas e paisagens transformadas. Foto: Reprodução Youtube Canal Integrando Conhecimento
A costa também é lar de uma grande população de focas do cabo, que se reúnem em grandes colônias nas praias de areia. Essas colônias são uma visão impressionante e também atraem predadores como leões-marinhos e tubarões brancos. Foto: Reprodução/Eyes onf Africa
Os indivíduos podem realmente encontrar esqueletos de todas as descrições: navios, elefantes, baleias e pequenos lagartos, assim como existem restos mortais de tripulantes. Foto: Reprodução Youtube Canal Integrando Conhecimento
Por outro lado, esse vasto território é o lar de muitas criaturas e plantas fascinantes. Além de paisagens ainda mais fascinantes nas justaposições entre areia e mar, vida e morte. Foto: Reprodução Youtube Canal Integrando Conhecimento
Em setembro de 1909, ele encalhou em meio à uma névoa espessa e naufragou em Conception Bay durante uma viagem de Swakopmund para Table Bay. Foto: Reprodução Youtube Canal Integrando Conhecimento
O Bohlen fica perto de dois outros naufrÃ¡gios. O Otavi, que afundou em 1945, e o MV Dunedin Star, que serviu na Segunda Guerra Mundial e continuou seu serviÃ§o de transporte de carga entre a GrÃ£-Bretanha e a AustrÃ¡lia. Foto: ReproduÃ§Ã£o Youtube Canal Integrando Conhecimento
O naufrágio foi apresentado na série de televisão Wonders of the Universe de 2011. Em seguida, foi apresentado na série Amazon Video de 2016, The Grand Tour. É o ponto final do alívio esportivo de 2020, The Heat Is On. Foto: Reprodução/Amusing Planet
MV Dunedin Star foi um navio de carga refrigerado britânico. Ele foi construído por Cammell Laird and Co em 1935–36 como um dos navios da classe Imperial Star da Blue Star Line. Foi projetado para enviar carne congelada da Austrália e Nova Zelândia para o Reino Unido. Foto: Wikimedia Commons/Coote, R G G (Lt), Royal Navy official photographer
Sua costa hoje é um parque de recreação sazonais para baleias, focas e leões marinhos, enquanto mais para o interior dos leitos são povoadas por leão, girafa, rinoceronte e babuíno. Foto: Reprodução Youtube Canal Integrando Conhecimento