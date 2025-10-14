5 podcasts de true crime brasileiros para quem amou 'Praia dos ossos'

O assassinato de Ângela Diniz, um dos crimes que mais chocaram o Brasil, volta a ganhar destaque com o anúncio de uma minissérie da HBO Max baseada no podcast que reabriu o debate público sobre o caso: "Praia dos ossos". A narrativa, produzida pela Rádio Novelo, foi um marco que não apenas relembrou a história, como consolidou o gênero de true crime no país.

Para quem se fascinou com a história de Ângela Diniz e busca outras produções nacionais, o cenário de podcasts brasileiros está repleto de opções de alta qualidade. Selecionamos cinco títulos essenciais que seguem a mesma linha de investigação aprofundada e relevância social. Prepare os fones de ouvido e conheça histórias que precisam ser contadas.

1. ‘O Caso Evandro’

Considerado por muitos o podcast que colocou o true crime brasileiro no mapa, "O caso Evandro" é uma produção do Projeto Humanos, idealizado pelo professor e escritor Ivan Mizanzuk. A áudio-série investiga o desaparecimento e a morte do menino Evandro Ramos Caetano, em Guaratuba, no litoral do Paraná, em 1992. O que parecia ser um crime solucionado se desdobra em uma trama complexa de acusações de tortura, supostos rituais satânicos e erros judiciais.

A pesquisa de Mizanzuk é minuciosa, com milhares de páginas de processos, horas de gravações e entrevistas exclusivas. Assim como em "Praia dos ossos", a narrativa expõe como a pressão da mídia pode influenciar uma investigação. O sucesso foi tão grande que a história também foi adaptada para uma série documental no Globoplay, ampliando ainda mais seu alcance.

2. ‘Projeto Querino’

"Projeto Querino" é uma obra fundamental que utiliza a estrutura de uma investigação criminal para recontar a história do Brasil. Apresentado pelo jornalista Tiago Rogero, o podcast parte de uma pergunta central: quem roubou a história do Brasil? A partir daí, a produção investiga o apagamento sistemático da contribuição da população negra na formação do país.

Embora não se concentre em um único crime, a abordagem investigativa e a qualidade de produção o aproximam muito do que fez "Praia dos ossos" ser um sucesso. Cada episódio funciona como um dossiê que desvenda a identidade nacional. É um podcast denso, revelador e necessário para entender as raízes de muitas das desigualdades atuais.

3. ‘Altamira’

Também parte do Projeto Humanos e comandado por Ivan Mizanzuk, "Altamira" investiga uma série de crimes brutais ocorridos entre o fim dos anos 1980 e o início dos anos 1990 em Altamira, no Pará. Meninos, em sua maioria pobres, foram sequestrados, emasculados e assassinados, em um caso que aterrorizou a região amazônica.

A narrativa conecta os crimes a disputas políticas, esotéricas e sociais, revelando a fragilidade das instituições e o descaso com as vítimas. Mizanzuk novamente faz um trabalho aprofundado na apuração, trazendo à tona detalhes chocantes e mostrando como a justiça pode falhar de maneira devastadora. É um podcast pesado, mas essencial para quem busca jornalismo investigativo de fôlego.

4. ‘Modus Operandi’

Com uma proposta diferente das áudio-séries que focam em um único caso, "Modus Operandi" é um dos podcasts de true crime mais ouvidos do Brasil. Apresentado por Carol Moreira e Mabê Bonafé, o programa aborda um crime diferente a cada episódio, desde casos de serial killers mundialmente famosos até crimes brasileiros menos conhecidos, mas igualmente impactantes.

A força de "Modus Operandi" está na pesquisa detalhada e na forma como as apresentadoras conduzem a narrativa, explicando o contexto, a história dos envolvidos e os desdobramentos de cada narrativa. Para quem gostou da profundidade de "Praia dos ossos", mas prefere histórias contidas em episódios únicos, esta é a escolha ideal para maratonar.

5. ‘Cena do Crime’

Produzido pelo jornal O Globo, "Cena do crime" aborda diferentes assassinatos, que ficaram famosos no Brasil e no mundo. A cada temporada, a produção se aprofunda em um caso, utilizando arquivos de áudio da época, entrevistas com personagens-chave e uma narração que guia o ouvinte pelos detalhes da investigação.

Entre os casos já abordados estão o caso de Suzane Von Richthofen e o do maníaco do parque. A abordagem é focada nos fatos, o que o torna uma excelente opção para quem aprecia a investigação jornalística em sua forma mais clássica, mas com a qualidade sonora e o ritmo que o formato de áudio exige.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.