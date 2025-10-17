Assine
Adolescente de 17 anos morre após mal súbito durante jogo de futebol em MG

Policial à paisana tentou reanimar Vitor Anastácio de Oliveira Neto até a chegada do Samu. Ele morreu depois de dar entrada em hospital de Pouso Alegre

Bruno Luis Barros
17/10/2025 23:42 - atualizado em 18/10/2025 00:00

Vitor Anastácio de Oliveira Neto morreu pouco depois de dar entrada no Hospital das Clínicas Samuel Libânio
Vitor Anastácio de Oliveira Neto morreu pouco depois de dar entrada no Hospital das Clínicas Samuel Libânio crédito: Redes sociais/Reprodução

Um adolescente de 17 anos, identificado como Vitor Anastácio Neto, morreu após passar mal no fim da tarde dessa quinta feira (16/10) durante uma partida de futebol em Pouso Alegre (MG), no Sul do estado.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem sofreu uma parada cardíaca na quadra do Ginásio Bandolim, localizada na região central da cidade.

Testemunhas relataram que Vitor caiu de repente. Ele conseguiu se sentar, mas, em seguida, teve uma crise convulsiva e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Quando os socorristas do Samu chegaram ao local, um policial militar à paisana já tentava reanimar o adolescente. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde. A princípio, a causa da morte é tratada como mal súbito.

Ele foi sepultado na manhã desta sexta-feira (17/10).

futebol

