crédito: Mal súbito: o que é, quais as causas e como agir em uma emergência

A morte de uma idosa de 70 anos em um shopping de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, trouxe à tona um debate sobre um termo frequentemente usado, mas pouco compreendido: o mal súbito.

Este evento serve como um alerta para a importância de reconhecer os sinais de uma emergência médica e saber como agir. Um mal súbito não é uma doença específica, mas uma descrição para qualquer problema de saúde que surge de forma inesperada e rápida. As causas podem variar de um simples desmaio a condições graves como um infarto ou um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Principais causas por trás de um colapso repentino

Entender o que pode provocar um colapso repentino é o primeiro passo para uma ação rápida e eficaz. As condições que levam a um mal súbito geralmente envolvem os sistemas cardiovascular e neurológico, que são vitais para o funcionamento do corpo.

As causas cardíacas estão entre as mais comuns e perigosas. Um infarto agudo do miocárdio ocorre quando o fluxo de sangue para uma parte do coração é bloqueado. Arritmias, que são batimentos cardíacos irregulares, também podem impedir que o coração bombeie sangue suficiente para o cérebro e outros órgãos.

No campo neurológico, o AVC é uma das principais causas. Ele acontece quando o suprimento de sangue para uma parte do cérebro é interrompido (AVC isquêmico) ou quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe (AVC hemorrágico). Crises convulsivas, como as causadas pela epilepsia, também podem levar à perda de consciência.

Outra causa frequente é a síncope vasovagal, o desmaio comum. Ela é uma resposta do sistema nervoso a gatilhos como estresse emocional intenso, dor ou medo. Isso provoca uma queda súbita da frequência cardíaca e da pressão arterial, diminuindo o fluxo de sangue para o cérebro e causando a perda de consciência temporária.

Sinais de alerta para identificar uma emergência

Saber diferenciar os sintomas de cada condição é fundamental para relatar o quadro com precisão aos serviços de emergência. A atenção aos detalhes pode fazer a diferença no atendimento inicial.

Os sinais clássicos de um infarto incluem:

Dor forte ou sensação de aperto no peito, que pode se espalhar para o braço esquerdo, costas, mandíbula ou estômago.

Falta de ar intensa.

Suor frio, náuseas e tontura.

Já os sintomas de um AVC costumam ser neurológicos e podem ser identificados com um teste simples. Peça para a pessoa sorrir, levantar os dois braços e dizer uma frase. Fique atento a:

Rosto torto ou um lado da boca caído.

Fraqueza ou incapacidade de levantar um dos braços.

Fala arrastada ou confusa.

Dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente.

Em casos de desmaio comum (síncope), a pessoa pode sentir tontura, visão turva, palidez e suor frio momentos antes de perder a consciência. Em crises de hipoglicemia (baixo açúcar no sangue), os sinais incluem tremores, suor excessivo, confusão mental e fraqueza.

Primeiros socorros: o que fazer até a ajuda chegar

Ações simples realizadas enquanto o socorro não chega podem aumentar as chances de sobrevivência e diminuir o risco de sequelas. O passo mais importante é manter a calma para tomar as decisões corretas.

A primeira atitude deve ser sempre ligar para o serviço de emergência, como o SAMU (192) ou o Corpo de Bombeiros (193). Informe o que aconteceu, o estado da vítima e o endereço exato. Essa ligação ativa o socorro especializado.

Enquanto aguarda, verifique se o local é seguro para você e para a pessoa. Em seguida, avalie se a vítima está consciente e respirando. Chame-a em voz alta e toque em seu ombro. Observe se o peito dela se move e se há fluxo de ar pelo nariz ou boca.

Se a pessoa estiver inconsciente mas respirando, coloque-a na posição lateral de segurança. Deite-a de lado, com uma perna flexionada, para evitar que ela se engasgue com a própria saliva ou vômito. Afrouxe roupas apertadas, como cintos e gravatas.

Nunca ofereça água, comida ou medicamentos, pois há um alto risco de engasgo. Caso a pessoa pare de respirar, as compressões torácicas devem ser iniciadas, mas apenas por quem tem treinamento em reanimação cardiopulmonar. Siga as orientações do atendente da emergência pelo telefone até a chegada da equipe médica.

O que é considerado um mal súbito?

Mal súbito não é uma doença, mas um termo usado para descrever uma perda inesperada de consciência ou uma piora repentina da saúde.

Suas causas são variadas, indo de um desmaio comum a eventos graves como infarto, AVC ou embolia pulmonar.

Uma emoção forte pode causar um mal súbito?

Sim. Emoções intensas, como estresse, medo ou até mesmo uma grande alegria, podem acionar uma resposta do sistema nervoso chamada reação vasovagal.

Essa reação causa uma queda brusca na pressão arterial e nos batimentos cardíacos, o que pode levar a um desmaio.

Quais são as causas mais perigosas de mal súbito?

As causas mais graves são aquelas que colocam a vida em risco imediato, como o infarto agudo do miocárdio e o AVC.

A embolia pulmonar, que é um coágulo de sangue no pulmão, e as arritmias cardíacas graves também são condições de alto risco.

Como diferenciar um desmaio comum de um AVC ou infarto?

Um desmaio comum geralmente é precedido por tontura e visão turva. A recuperação da consciência costuma ser rápida, em poucos minutos.

O infarto é marcado por dor no peito, e o AVC por sinais neurológicos, como fraqueza em um lado do corpo e dificuldade na fala.

Qual o primeiro passo ao socorrer alguém com mal súbito?

O primeiro passo é garantir a segurança do local. Em seguida, ligue imediatamente para o serviço de emergência (SAMU 192).

Somente após chamar ajuda você deve verificar a consciência e a respiração da pessoa e seguir as orientações do atendente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.