Morte súbita em academias: quais são os motivos por trás das ocorrências?

Nos últimos meses, mortes súbitas durante a prática de exercícios físicos têm sido notificadas com maior frequência. E houve um aumento desse acidente entre pessoas jovens e aparentemente saudáveis.

Um desses episódios ocorreu em Fortaleza na última segunda-feira (13/10), quando um homem de 44 anos faleceu enquanto se exercitava em uma academia. Situações como essa acendem alerta para os cuidados com o coração.

Afinal, o que é morte súbita?

Segundo o cardiologista Augusto Vilela, diretor técnico do Instituto do Coração, a morte súbita é uma parada cardíaca inesperada. Geralmente, é causada por uma arritmia fatal, como fibrilação ventricular, impedindo o coração de bombear sangue adequadamente.

“Em questão de segundos, a pessoa perde a consciência e, se não houver socorro imediato com desfibrilador e massagem cardíaca, o óbito ocorre em poucos minutos.”

Por que isso ocorre?

De acordo com o médico, o aumento de casos pode ser explicado por uma combinação de fatores:

Sedentarismo prévio e início abrupto de treinos intensos sem avaliação médica



Uso indiscriminado de anabolizantes , termogênicos e pré-treinos, que sobrecarregam o coração



, termogênicos e pré-treinos, que sobrecarregam o coração Doenças cardíacas silenciosas, como miocardiopatias , arritmias hereditárias e doença coronariana precoce



, arritmias hereditárias e doença coronariana precoce Aumento do estresse e da pressão arterial, que são gatilhos para eventos cardiovasculares



e da pressão arterial, que são gatilhos para eventos cardiovasculares Envelhecimento da população ativa: há mais pessoas de 40 a 60 anos praticando exercícios intensos, às vezes sem preparo adequado

A importância da avaliação cardiológica

Antes de iniciar ou retomar atividades físicas, especialmente após os 35 anos, é essencial realizar uma avaliação cardiológica completa. O especialista recomenda:

Eletrocardiograma



Teste ergométrico ou ergoespirometria



Ecocardiograma



Avaliação clínica detalhada de fatores de risco (pressão, colesterol, histórico familiar, uso de substâncias)

“Essa avaliação permite identificar alterações silenciosas que podem ser fatais sob esforço físico intenso”, pontua Augusto.

O papel das academias

O médico destaca que as academias devem estar preparadas para agir rapidamente em casos de emergência.

Ter um desfibrilador externo automático (DEA) disponível no local



Treinar os instrutores e funcionários para reconhecer e agir diante de uma parada cardíaca



Estabelecer protocolos de emergência, com ligação imediata ao SAMU e início da reanimação

Essas medidas multiplicam as chances de sobrevivência, pois o tempo é o fator decisivo. “Cada minuto sem reanimação reduz em 10% a chance de vida”, alerta.

Cuide-se

O exercício é fundamental para a saúde, mas deve ser seguro e orientado, como comenta Augusto: “Assim como fazemos revisão em um carro antes de viajar, o coração também precisa ser ‘revisado’ antes de grandes esforços.”

“A prevenção salva vidas. A avaliação cardiológica deve ser vista como parte do treino, não como um obstáculo”, reforça o especialista.



