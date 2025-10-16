Assine
EXERCÍCIOS INTENSOS

Morte súbita em academias: quais são os motivos por trás das ocorrências?

Perda de consciência imediata pode levar ao óbito em poucos segundos; cardiologista explica como prevenir e aponta o papel das academias em casos de emergência

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
16/10/2025 17:00

O exercício é fundamental para a saúde, mas deve haver avaliação cardiológica e orientação
Nos últimos meses, mortes súbitas durante a prática de exercícios físicos têm sido notificadas com maior frequência. E houve um aumento desse acidente entre pessoas jovens e aparentemente saudáveis.

Um desses episódios ocorreu em Fortaleza na última segunda-feira (13/10), quando um homem de 44 anos faleceu enquanto se exercitava em uma academia. Situações como essa acendem alerta para os cuidados com o coração.

Afinal, o que é morte súbita?

Segundo o cardiologista Augusto Vilela, diretor técnico do Instituto do Coração, a morte súbita é uma parada cardíaca inesperada. Geralmente, é causada por uma arritmia fatal, como fibrilação ventricular, impedindo o coração de bombear sangue adequadamente.

“Em questão de segundos, a pessoa perde a consciência e, se não houver socorro imediato com desfibrilador e massagem cardíaca, o óbito ocorre em poucos minutos.”

Por que isso ocorre?

De acordo com o médico, o aumento de casos pode ser explicado por uma combinação de fatores:

  • Sedentarismo prévio e início abrupto de treinos intensos sem avaliação médica
  • Uso indiscriminado de anabolizantes, termogênicos e pré-treinos, que sobrecarregam o coração
  • Doenças cardíacas silenciosas, como miocardiopatias, arritmias hereditárias e doença coronariana precoce
  • Aumento do estresse e da pressão arterial, que são gatilhos para eventos cardiovasculares
  • Envelhecimento da população ativa: há mais pessoas de 40 a 60 anos praticando exercícios intensos, às vezes sem preparo adequado

 

A importância da avaliação cardiológica

Antes de iniciar ou retomar atividades físicas, especialmente após os 35 anos, é essencial realizar uma avaliação cardiológica completa. O especialista recomenda:

  • Eletrocardiograma
  • Teste ergométrico ou ergoespirometria
  • Ecocardiograma
  • Avaliação clínica detalhada de fatores de risco (pressão, colesterol, histórico familiar, uso de substâncias)

“Essa avaliação permite identificar alterações silenciosas que podem ser fatais sob esforço físico intenso”, pontua Augusto.

O papel das academias

O médico destaca que as academias devem estar preparadas para agir rapidamente em casos de emergência. 

  • Ter um desfibrilador externo automático (DEA) disponível no local
  • Treinar os instrutores e funcionários para reconhecer e agir diante de uma parada cardíaca
  • Estabelecer protocolos de emergência, com ligação imediata ao SAMU e início da reanimação

Essas medidas multiplicam as chances de sobrevivência, pois o tempo é o fator decisivo. “Cada minuto sem reanimação reduz em 10% a chance de vida”, alerta.

Cuide-se

O exercício é fundamental para a saúde, mas deve ser seguro e orientado, como comenta Augusto: “Assim como fazemos revisão em um carro antes de viajar, o coração também precisa ser ‘revisado’ antes de grandes esforços.”

“A prevenção salva vidas. A avaliação cardiológica deve ser vista como parte do treino, não como um obstáculo”, reforça o especialista.

