Homem sofre parada cardíaca, bate a cabeça e morre em academia

Um homem de 46 anos morreu após sofrer uma parada cardíaca e bater a cabeça em uma unidade da rede de academias Smart Fit, localizada QE 26 do Guará II, ao lado da 4ª DP, no Distrito Federal. O caso aconteceu nessa terça-feira (11/2).

De acordo com os frequentadores, a vítima estava fazendo uso de um aparelho quando caiu para trás subitamente, desmaiado e sem reação. Funcionários imediatamente iniciaram manobras de primeiros socorros e reanimação, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para socorro.

Segundo os bombeiros, a ocorrência foi atendida às 19h29. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o homem desacordado, em parada cardiorrespiratória. Os militares, com o apoio do Samu, começaram rapidamente as manobras de reanimação, que duraram 53 minutos, mas a vítima acabou não resistindo. Depois do incidente, a área ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A Polícia Civil do Distrito Federal declarou que uma equipe de policiais do plantão da 4ª DP se deslocou até o estabelecimento e não encontrou qualquer indício criminal ou evidências de violência na vítima, restando caracterizada a morte por causas naturais.

O Estado de Minas entrou em contato com a Smart Fit para obter mais detalhes sobre o caso, mas ainda não teve retorno.

