MG tem 374 cidades em alerta para tempestades e ventos de até 100 km/h
Aviso meteorológico é válido até as 12h de domingo (19/10) e prevê também queda de granizo. Confira a relação de cidades ameaçadas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para tempestades em 374 cidades em Minas Gerais (confira a lista completa abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 12h deste domingo (19/10).
Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 30mm/h e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia. A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 60km/h e 100km/h.
Ainda conforme o Inmet, há "risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos".
Apesar de Belo Horizonte estar fora do alerta de tempestade, pancadas de chuva são esperadas até a manhã deste domingo, conforme previsão da Defesa Civil da capital.
O que fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Alerta de tempestade: confira relação de cidades em ordem alfabética
- Abadia dos Dourados
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Rio Doce
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Aracitaba
- Araguari
- Arantina
- Araporã
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Belo Vale
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capela Nova
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitólio
- Caranaíba
- Carandaí
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Cataguases
- Caxambu
- Centralina
- Chácara
- Chiador
- Cipotânea
- Claraval
- Cláudio
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Congonhas
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coromandel
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Divinópolis
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Entre Rios de Minas
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Goianá
- Gonçalves
- Grupiara
- Guapé
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guaxupé
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itaguara
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Japaraíba
- Jeceaba
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa da Prata
- Lagoa Dourada
- Lambari
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Matutina
- Medeiros
- Mercês
- Minduri
- Moema
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Ouro Fino
- Pains
- Paiva
- Palma
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedra do Indaiá
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Piracema
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Queluzito
- Recreio
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão Vermelho
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Romaria
- Sacramento
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Juliana
- Santana da Vargem
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Monte
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João Nepomuceno
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador José Bento
- Senhora dos Remédios
- Seritinga
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tapira
- Tapiraí
- Tiradentes
- Tocantins
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Ubá
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Vargem Bonita
- Varginha
- Veríssimo
- Virgínia
- Volta Grande
- Wenceslau Braz