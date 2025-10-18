Assine
CONFIRA A LISTA

MG tem 374 cidades em alerta para tempestades e ventos de até 100 km/h

Aviso meteorológico é válido até as 12h de domingo (19/10) e prevê também queda de granizo. Confira a relação de cidades ameaçadas

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
18/10/2025 19:19

Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos, informou o Inmet crédito: depositphotos.com / zanuckcalilus

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para tempestades em 374 cidades em Minas Gerais (confira a lista completa abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 12h deste domingo (19/10). 

Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 30mm/h e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia. A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 60km/h e 100km/h.

Ainda conforme o Inmet, há "risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos". 

Apesar de Belo Horizonte estar fora do alerta de tempestade, pancadas de chuva são esperadas até a manhã deste domingo, conforme previsão da Defesa Civil da capital

O que fazer durante a chuva?

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
  • Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Alerta de tempestade: confira relação de cidades em ordem alfabética

  1. Abadia dos Dourados
  2. Água Comprida
  3. Aguanil
  4. Aiuruoca
  5. Alagoa
  6. Albertina
  7. Além Paraíba
  8. Alfenas
  9. Alfredo Vasconcelos
  10. Alpinópolis
  11. Alterosa
  12. Alto Rio Doce
  13. Andradas
  14. Andrelândia
  15. Antônio Carlos
  16. Aracitaba
  17. Araguari
  18. Arantina
  19. Araporã
  20. Araújos
  21. Araxá
  22. Arceburgo
  23. Arcos
  24. Areado
  25. Argirita
  26. Astolfo Dutra
  27. Baependi
  28. Bambuí
  29. Bandeira do Sul
  30. Barbacena
  31. Barroso
  32. Belmiro Braga
  33. Belo Vale
  34. Bias Fortes
  35. Bicas
  36. Boa Esperança
  37. Bocaina de Minas
  38. Bom Despacho
  39. Bom Jardim de Minas
  40. Bom Jesus da Penha
  41. Bom Repouso
  42. Bom Sucesso
  43. Bonfim
  44. Borda da Mata
  45. Botelhos
  46. Brazópolis
  47. Bueno Brandão
  48. Cabo Verde
  49. Cachoeira de Minas
  50. Cachoeira Dourada
  51. Caldas
  52. Camacho
  53. Camanducaia
  54. Cambuí
  55. Cambuquira
  56. Campanha
  57. Campestre
  58. Campina Verde
  59. Campo Belo
  60. Campo do Meio
  61. Campo Florido
  62. Campos Altos
  63. Campos Gerais
  64. Canápolis
  65. Cana Verde
  66. Candeias
  67. Capela Nova
  68. Capetinga
  69. Capinópolis
  70. Capitólio
  71. Caranaíba
  72. Carandaí
  73. Careaçu
  74. Carmo da Cachoeira
  75. Carmo da Mata
  76. Carmo de Minas
  77. Carmo do Cajuru
  78. Carmo do Paranaíba
  79. Carmo do Rio Claro
  80. Carmópolis de Minas
  81. Carneirinho
  82. Carrancas
  83. Carvalhópolis
  84. Carvalhos
  85. Casa Grande
  86. Cascalho Rico
  87. Cássia
  88. Cataguases
  89. Caxambu
  90. Centralina
  91. Chácara
  92. Chiador
  93. Cipotânea
  94. Claraval
  95. Cláudio
  96. Comendador Gomes
  97. Conceição da Aparecida
  98. Conceição da Barra de Minas
  99. Conceição das Alagoas
  100. Conceição das Pedras
  101. Conceição do Rio Verde
  102. Conceição dos Ouros
  103. Congonhal
  104. Congonhas
  105. Conquista
  106. Conselheiro Lafaiete
  107. Consolação
  108. Coqueiral
  109. Cordislândia
  110. Coromandel
  111. Coronel Pacheco
  112. Coronel Xavier Chaves
  113. Córrego Danta
  114. Córrego do Bom Jesus
  115. Córrego Fundo
  116. Cristais
  117. Cristiano Otoni
  118. Cristina
  119. Crucilândia
  120. Cruzeiro da Fortaleza
  121. Cruzília
  122. Delfim Moreira
  123. Delfinópolis
  124. Delta
  125. Descoberto
  126. Desterro de Entre Rios
  127. Desterro do Melo
  128. Divinópolis
  129. Divisa Nova
  130. Dom Viçoso
  131. Dona Eusébia
  132. Dores de Campos
  133. Dores do Indaiá
  134. Dores do Turvo
  135. Doresópolis
  136. Douradoquara
  137. Elói Mendes
  138. Entre Rios de Minas
  139. Espírito Santo do Dourado
  140. Estiva
  141. Estrela Dalva
  142. Estrela do Indaiá
  143. Estrela do Sul
  144. Ewbank da Câmara
  145. Extrema
  146. Fama
  147. Formiga
  148. Fortaleza de Minas
  149. Fronteira
  150. Frutal
  151. Goianá
  152. Gonçalves
  153. Grupiara
  154. Guapé
  155. Guaranésia
  156. Guarani
  157. Guarará
  158. Guaxupé
  159. Guimarânia
  160. Gurinhatã
  161. Heliodora
  162. Ibertioga
  163. Ibiá
  164. Ibiraci
  165. Ibitiúra de Minas
  166. Ibituruna
  167. Igaratinga
  168. Iguatama
  169. Ijaci
  170. Ilicínea
  171. Inconfidentes
  172. Indianópolis
  173. Ingaí
  174. Ipiaçu
  175. Ipuiúna
  176. Iraí de Minas
  177. Itaguara
  178. Itajubá
  179. Itamarati de Minas
  180. Itamogi
  181. Itamonte
  182. Itanhandu
  183. Itapagipe
  184. Itapecerica
  185. Itapeva
  186. Itatiaiuçu
  187. Itaú de Minas
  188. Itaúna
  189. Itaverava
  190. Ituiutaba
  191. Itumirim
  192. Iturama
  193. Itutinga
  194. Jacuí
  195. Jacutinga
  196. Japaraíba
  197. Jeceaba
  198. Jesuânia
  199. Juiz de Fora
  200. Juruaia
  201. Lagoa da Prata
  202. Lagoa Dourada
  203. Lambari
  204. Lavras
  205. Leandro Ferreira
  206. Leopoldina
  207. Liberdade
  208. Lima Duarte
  209. Limeira do Oeste
  210. Luminárias
  211. Luz
  212. Machado
  213. Madre de Deus de Minas
  214. Mar de Espanha
  215. Maria da Fé
  216. Maripá de Minas
  217. Marmelópolis
  218. Matias Barbosa
  219. Matutina
  220. Medeiros
  221. Mercês
  222. Minduri
  223. Moema
  224. Monsenhor Paulo
  225. Monte Alegre de Minas
  226. Monte Belo
  227. Monte Carmelo
  228. Monte Santo de Minas
  229. Monte Sião
  230. Munhoz
  231. Muzambinho
  232. Natércia
  233. Nazareno
  234. Nepomuceno
  235. Nova Ponte
  236. Nova Resende
  237. Nova Serrana
  238. Olaria
  239. Olímpio Noronha
  240. Oliveira
  241. Oliveira Fortes
  242. Ouro Fino
  243. Pains
  244. Paiva
  245. Palma
  246. Paraguaçu
  247. Paraisópolis
  248. Passa Quatro
  249. Passa Tempo
  250. Passa Vinte
  251. Passos
  252. Patos de Minas
  253. Patrocínio
  254. Pedra do Indaiá
  255. Pedralva
  256. Pedrinópolis
  257. Pedro Teixeira
  258. Pequeri
  259. Perdigão
  260. Perdizes
  261. Perdões
  262. Piau
  263. Piedade do Rio Grande
  264. Piedade dos Gerais
  265. Pimenta
  266. Piracema
  267. Pirajuba
  268. Piranguçu
  269. Piranguinho
  270. Pirapetinga
  271. Piraúba
  272. Piumhi
  273. Planura
  274. Poço Fundo
  275. Poços de Caldas
  276. Pouso Alegre
  277. Pouso Alto
  278. Prados
  279. Prata
  280. Pratápolis
  281. Pratinha
  282. Queluzito
  283. Recreio
  284. Resende Costa
  285. Ressaquinha
  286. Ribeirão Vermelho
  287. Rio Espera
  288. Rio Manso
  289. Rio Novo
  290. Rio Paranaíba
  291. Rio Pomba
  292. Rio Preto
  293. Ritápolis
  294. Rochedo de Minas
  295. Romaria
  296. Sacramento
  297. Santa Bárbara do Monte Verde
  298. Santa Bárbara do Tugúrio
  299. Santa Cruz de Minas
  300. Santa Juliana
  301. Santana da Vargem
  302. Santana do Deserto
  303. Santana do Garambéu
  304. Santana do Jacaré
  305. Santana dos Montes
  306. Santa Rita de Caldas
  307. Santa Rita de Ibitipoca
  308. Santa Rita de Jacutinga
  309. Santa Rita do Sapucaí
  310. Santa Rosa da Serra
  311. Santa Vitória
  312. Santo Antônio do Amparo
  313. Santo Antônio do Aventureiro
  314. Santo Antônio do Monte
  315. Santos Dumont
  316. São Bento Abade
  317. São Brás do Suaçuí
  318. São Francisco de Paula
  319. São Francisco de Sales
  320. São Gonçalo do Pará
  321. São Gonçalo do Sapucaí
  322. São Gotardo
  323. São João Batista do Glória
  324. São João da Mata
  325. São João del Rei
  326. São João Nepomuceno
  327. São José da Barra
  328. São José do Alegre
  329. São Lourenço
  330. São Pedro da União
  331. São Roque de Minas
  332. São Sebastião da Bela Vista
  333. São Sebastião do Oeste
  334. São Sebastião do Paraíso
  335. São Sebastião do Rio Verde
  336. São Thomé das Letras
  337. São Tiago
  338. São Tomás de Aquino
  339. São Vicente de Minas
  340. Sapucaí-Mirim
  341. Senador Amaral
  342. Senador Cortes
  343. Senador José Bento
  344. Senhora dos Remédios
  345. Seritinga
  346. Serra da Saudade
  347. Serra do Salitre
  348. Serrania
  349. Serranos
  350. Silveirânia
  351. Silvianópolis
  352. Simão Pereira
  353. Soledade de Minas
  354. Tabuleiro
  355. Tapira
  356. Tapiraí
  357. Tiradentes
  358. Tocantins
  359. Tocos do Moji
  360. Toledo
  361. Três Corações
  362. Três Pontas
  363. Tupaciguara
  364. Turvolândia
  365. Ubá
  366. Uberaba
  367. Uberlândia
  368. União de Minas
  369. Vargem Bonita
  370. Varginha
  371. Veríssimo
  372. Virgínia
  373. Volta Grande
  374. Wenceslau Braz

