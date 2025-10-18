MG tem 374 cidades em alerta para tempestades e ventos de até 100 km/h

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para tempestades em 374 cidades em Minas Gerais (confira a lista completa abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 12h deste domingo (19/10).

Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 30mm/h e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia. A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 60km/h e 100km/h.

Ainda conforme o Inmet, há "risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos".

Apesar de Belo Horizonte estar fora do alerta de tempestade, pancadas de chuva são esperadas até a manhã deste domingo, conforme previsão da Defesa Civil da capital.

O que fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

