Vídeo: bombeiros combatem incêndio em frigorífico na Grande BH
Segundo a corporação, o fogo teria começado na sala de máquinas da fábrica
Um incêndio em um frigorífico no Bairro Borges, em Sabará, na Grande BH, mobiliza o Corpo de Bombeiros, na tarde deste sábado (18/10).
Segundo a corporação, o fogo teria começado na sala de máquinas da fábrica. A ocorrência está em andamento, com chamas ainda altas no local.
Não há vítimas e seis guarnições dos bombeiros estão empenhadas no combate às chamas.
Matéria em atualização