Assine
overlay
Início Gerais
FOGO

Vídeo: bombeiros combatem incêndio em frigorífico na Grande BH

Segundo a corporação, o fogo teria começado na sala de máquinas da fábrica

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
18/10/2025 14:37 - atualizado em 18/10/2025 14:46

compartilhe

SIGA
x
Uma espessa nuvem de fumaça pode ser vista próxima do local do incêndio
Uma espessa nuvem de fumaça pode ser vista próxima do local do incêndio crédito: CBMMG/Reprodução

Um incêndio em um frigorífico no Bairro Borges, em Sabará, na Grande BH, mobiliza o Corpo de Bombeiros, na tarde deste sábado (18/10). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Segundo a corporação, o fogo teria começado na sala de máquinas da fábrica. A ocorrência está em andamento, com chamas ainda altas no local. 

Leia Mais

Não há vítimas e seis guarnições dos bombeiros estão empenhadas no combate às chamas.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros grande-bh incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay