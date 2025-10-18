Vídeo: bombeiros combatem incêndio em frigorífico na Grande BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um incêndio em um frigorífico no Bairro Borges, em Sabará, na Grande BH, mobiliza o Corpo de Bombeiros, na tarde deste sábado (18/10).





Segundo a corporação, o fogo teria começado na sala de máquinas da fábrica. A ocorrência está em andamento, com chamas ainda altas no local.

Não há vítimas e seis guarnições dos bombeiros estão empenhadas no combate às chamas.

Matéria em atualização