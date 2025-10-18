Sete Lagoas (MG): carro é destruído por incêndio em avenida da cidade

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um automóvel Fiat Punto foi destruído por um incêndio na madrugada deste sábado (18/10), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais.

O incidente ocorreu por volta de 0h30, no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Avenida Prefeito Alberto Moura, no bairro Jardim Arizona. O trecho precisou ser isolado.

A área é uma junção de vias de tráfego intenso, que serve como importante corredor de acesso entre regiões opostas da cidade. O motorista do veículo, um Fiat Punto branco, conseguiu sair a tempo e não se feriu.

O condutor não soube informar aos bombeiros o que teria provocado o início das chamas.

Quando as equipes de resgate chegaram ao endereço, o fogo já havia se alastrado por todo o automóvel, danificando a estrutura e os componentes internos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atuou rapidamente para conter o fogo e evitar que a situação se agravasse e a via continuasse interrompida. “As chamas já tinham atingido todo o veículo, se concentrando principalmente no interior e cofre do motor”, informou o CBMMG.

O combate ao incêndio durou cerca de 20 minutos e demandou o uso de 2.200 litros de água para extinguir as chamas e realizar o rescaldo, processo de resfriamento para eliminar qualquer risco de reignição.

O proprietário do carro permaneceu no local para acionar um serviço de guincho e providenciar a remoção do veículo.

O trânsito na região não foi interditado por um longo período, sendo liberado após o fim dos trabalhos das equipes de emergência. A ocorrência foi finalizada sem registro de outras vítimas ou danos a terceiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Prevenção e cuidados segundo Bombeiros: Incêndio em Veículos