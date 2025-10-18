Assine
TOMADO POR CHAMAS

Sete Lagoas (MG): carro é destruído por incêndio em avenida da cidade

Motorista conseguiu sair do veículo a tempo e não se feriu; bombeiros contiveram as chamas que consumiam o automóvel

Mateus Parreiras
Repórter
18/10/2025 10:07

Bombeiros conseguiram combater as chamas que destruiram um Fiat Punto em avenida de Sete Lagoas
Bombeiros conseguiram combater as chamas que destruiram um Fiat Punto em avenida de Sete Lagoas crédito: CBMMG

Um automóvel Fiat Punto foi destruído por um incêndio na madrugada deste sábado (18/10), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais.

O incidente ocorreu por volta de 0h30, no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Avenida Prefeito Alberto Moura, no bairro Jardim Arizona. O trecho precisou ser isolado.

A área é uma junção de vias de tráfego intenso, que serve como importante corredor de acesso entre regiões opostas da cidade. O motorista do veículo, um Fiat Punto branco, conseguiu sair a tempo e não se feriu.

 

O condutor não soube informar aos bombeiros o que teria provocado o início das chamas.

Quando as equipes de resgate chegaram ao endereço, o fogo já havia se alastrado por todo o automóvel, danificando a estrutura e os componentes internos. 

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atuou rapidamente para conter o fogo e evitar que a situação se agravasse e a via continuasse interrompida. “As chamas já tinham atingido todo o veículo, se concentrando principalmente no interior e cofre do motor”, informou o CBMMG. 

O combate ao incêndio durou cerca de 20 minutos e demandou o uso de 2.200 litros de água para extinguir as chamas e realizar o rescaldo, processo de resfriamento para eliminar qualquer risco de reignição.

O proprietário do carro permaneceu no local para acionar um serviço de guincho e providenciar a remoção do veículo. 

O trânsito na região não foi interditado por um longo período, sendo liberado após o fim dos trabalhos das equipes de emergência. A ocorrência foi finalizada sem registro de outras vítimas ou danos a terceiros. 

Prevenção e cuidados segundo Bombeiros: Incêndio em Veículos

  • O caso: um Fiat Punto pegou fogo em uma avenida movimentada de Sete Lagoas na madrugada de sábado (18/10). O motorista conseguiu escapar sem ferimentos, mas o carro foi destruído
  • Ação dos bombeiros: a equipe utilizou 2.200 litros de água e controlou as chamas em aproximadamente 20 minutos
  • Causas comuns: Fique atento a vazamentos de combustível, superaquecimento do motor e problemas no sistema elétrico, que podem causar curtos-circuitos
  • Manutenção preventiva: realize revisões periódicas no veículo. A checagem de fiação, mangueiras e do sistema de arrefecimento é fundamental para evitar acidentes
  • O que fazer em caso de incêndio?: se notar fumaça ou cheiro de queimado, pare o carro imediatamente em local seguro. Desligue o motor, saia do veículo junto com todos os passageiros e acione os bombeiros pelo número 193
  • Uso do extintor: verifique a validade e a pressão do extintor do seu carro. Familiarize-se com as instruções de uso para uma emergência

