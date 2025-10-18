Sete Lagoas (MG): carro é destruído por incêndio em avenida da cidade
Motorista conseguiu sair do veículo a tempo e não se feriu; bombeiros contiveram as chamas que consumiam o automóvel
Um automóvel Fiat Punto foi destruído por um incêndio na madrugada deste sábado (18/10), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais.
O incidente ocorreu por volta de 0h30, no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Avenida Prefeito Alberto Moura, no bairro Jardim Arizona. O trecho precisou ser isolado.
A área é uma junção de vias de tráfego intenso, que serve como importante corredor de acesso entre regiões opostas da cidade. O motorista do veículo, um Fiat Punto branco, conseguiu sair a tempo e não se feriu.
O condutor não soube informar aos bombeiros o que teria provocado o início das chamas.
Quando as equipes de resgate chegaram ao endereço, o fogo já havia se alastrado por todo o automóvel, danificando a estrutura e os componentes internos.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atuou rapidamente para conter o fogo e evitar que a situação se agravasse e a via continuasse interrompida. “As chamas já tinham atingido todo o veículo, se concentrando principalmente no interior e cofre do motor”, informou o CBMMG.
O combate ao incêndio durou cerca de 20 minutos e demandou o uso de 2.200 litros de água para extinguir as chamas e realizar o rescaldo, processo de resfriamento para eliminar qualquer risco de reignição.
O proprietário do carro permaneceu no local para acionar um serviço de guincho e providenciar a remoção do veículo.
O trânsito na região não foi interditado por um longo período, sendo liberado após o fim dos trabalhos das equipes de emergência. A ocorrência foi finalizada sem registro de outras vítimas ou danos a terceiros.
Prevenção e cuidados segundo Bombeiros: Incêndio em Veículos
- O caso: um Fiat Punto pegou fogo em uma avenida movimentada de Sete Lagoas na madrugada de sábado (18/10). O motorista conseguiu escapar sem ferimentos, mas o carro foi destruído
- Ação dos bombeiros: a equipe utilizou 2.200 litros de água e controlou as chamas em aproximadamente 20 minutos
- Causas comuns: Fique atento a vazamentos de combustível, superaquecimento do motor e problemas no sistema elétrico, que podem causar curtos-circuitos
- Manutenção preventiva: realize revisões periódicas no veículo. A checagem de fiação, mangueiras e do sistema de arrefecimento é fundamental para evitar acidentes
- O que fazer em caso de incêndio?: se notar fumaça ou cheiro de queimado, pare o carro imediatamente em local seguro. Desligue o motor, saia do veículo junto com todos os passageiros e acione os bombeiros pelo número 193
- Uso do extintor: verifique a validade e a pressão do extintor do seu carro. Familiarize-se com as instruções de uso para uma emergência