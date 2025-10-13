Corpo de Bombeiros contém incêndio no Parque Estadual da Lapa Grande

O 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros (7º BBM) anunciou, na tarde desta segunda-feira (13/10), que conseguiu conter o incêndio florestal de grande proporção que atingiu o Parque Estadual da Lapa Grande (PELG), em Montes Claros. O fogo começou na quinta-feira (9/10) e foi controlado com uma ajuda que veio do céu: a chuva.

Desde quinta-feira (9/10), o Corpo de Bombeiros montou uma grande força-tarefa para o combate ao incêndio que atingiu uma região do parque, conhecida como Trilha do Contra Relógio. No início do mês, outros dois focos de incêndio – menores - já estavam sendo combatidos na mesma unidade de conservação.

O Parque Estadual da Lapa Grande abrange uma extensão total de 15.362,19 hectares, gerida pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).

A força-tarefa de combate ao incêndio na área da Trilha do Contra Relógio envolveu cerca de 40 profissionais, entre integrantes do Corpo de Bombeiros, brigadistas do IEF, da Polícia Militar, da Cemig e da Associação Mineira de Defesa Ambiental (AMDA). No trabalho, foram usados duas aeronaves Air Tractor e o helicóptero Pegasus 21.

O Corpo de Bombeiros anunciou o fim do incêndio no Parque da Lapa Grande depois de uma chuva que caiu em Montes Claros (MG), Região Norte, na tarde dessa segunda-feira (13/10). “O esforço conjunto de bombeiros militares, brigadistas do IEF, AMDA, PELG e parceiros, aliado à chuva que atingiu a região hoje, foi fundamental para o resfriamento da área e consolidação do combate que se encontrava em fase de rescaldo”, destacou a corporação.

O 7º BBM destacou a “atuação incansável das equipes, que enfrentaram terreno acidentado e condições climáticas adversas", que foi decisiva para proteger uma das principais unidades de conservação do Norte de Minas.

A corporação informou ainda que, nessa terça-feira (14/10), as equipes retornarão ao local para monitoramento e trabalhos complementares de rescaldo, “garantindo a completa extinção de qualquer foco remanescente”.

Mais de 1 mil hectares queimados

A área consumida pelo fogo no Parque da Lapa Grande não foi informada pelo Corpo de Bombeiros. O ambientalista Eduardo Gomes, da Organização Não-Governamental Instituto Grande Sertão (IGS), que atou como voluntário no combate às chamas, calcula que foram queimados mais de 1 mil hectares dentro de toda área de conservação, considerando os danos causados pelos três focos de incêndio que atingiram o parque neste mês.