Incêndio na Serra de São José é controlado após quatro dias de combate

O incêndio que atingia a Serra de São José, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, foi controlado depois de quatro dias de intensos trabalhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi extinto nas áreas do Solar da Serra, Região do Mangue e Trilha do Carteiro.

Mesmo com o controle das chamas, as equipes permanecem no local nesta quinta-feira (9/10) para monitorar possíveis focos remanescentes e garantir que não haja reignição.

Relembrando o caso



O incêndio de grandes proporções que atinge a Serra de São José, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, desde o último domingo (5/10), retrata o cenário que persiste no estado. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros (CBMMG), apenas na primeira semana deste mês, período de auge do tempo seco, o estado registrou 950 ocorrências de fogo em vegetação. As chamas na Serra se propagaram rapidamente e exigiram reforços de pelo menos quatro municípios que abrangem a Área de Proteção Ambiental.



As chamas começaram no fim de semana em uma área situada entre São João del-Rei e Tiradentes. A Serra de São José ainda acompanha parte das cidades vizinhas de Santa Cruz de Minas e Prados. Na segunda-feira (6/10), quatro militares e 15 brigadistas atuaram no monitoramento e visualização do local. O comandante do Corpo de Bombeiros em São João del-Rei qualificou a situação como grave e anunciou reforços.



O fogo atingiu principalmente as regiões conhecidas como Mangue, Trilha do Carteiro e Solar da Serra. Por causa do tempo seco e dos ventos fortes, o fogo se alastrou rapidamente. “Há muitos focos espalhados por toda a região, o que dificulta bastante a organização do combate. O relevo acidentado torna muito difícil o acesso às áreas atingidas. Trata-se de um trabalho muito complexo”, explicou o sargento Bruno Teófilo Dias, chefe da equipe que atua no local.



Efetivo



Ontem, o tenente Radamés Lucas Hipólito, comandante do 2º Pelotão de Bombeiros de São João del-Rei, anunciou reforços. “Além de uma equipe de combate do Pelotão de São João del-Rei, virão mais militares do Núcleo de Incêndios Florestais (NIF) da Companhia Independente de Barbacena”, afirmou. Ao todo, o incêndio continua sendo debelado com cerca de 27 combatentes, utilizando bombas costais e abafadores. Em função dos riscos aos militares e a baixa visibilidade, as atividades foram interrompidas durante o período noturno.



Além da equipe em terra, a operação contou com apoio aéreo. Duas aeronaves Air Tractor e Guará 01, do Instituto Estadual de Florestas, lançaram água diretamente nos focos inacessíveis. “Elas provocam o resfriamento, abaixando as chamas e permitindo o acesso efetivo dos agentes. No início da manhã (ontem) tivemos mais sucesso, combatendo uma frente. Mas no período da tarde, com o aumento das temperaturas, alguns focos voltaram, houve reignição em alguns pontos. O incêndio vai entrar no 4º dia de combate, a previsão é que seja debelado hoje”, comunicou Radamés. Um helicóptero também trabalhou colocando as equipes em campo.



Patrimônio verde



A Serra de São José é considerada um patrimônio de Tiradentes, e uma moldura para a cidade. Localizada na bacia hidrográfica do Alto do Rio Grande, a área abrange, além de São João del-Rei e Tiradentes, os municípios de Prados, Coronel Xavier Chaves e Santa Cruz de Minas.



Incluindo mata atlântica, cerrado e campo rupestre em uma rica diversidade de ecossistemas, a Serra tem 13 quilômetros de extensão e uma altitude máxima de 1.400 metros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A Área de Proteção Ambiental (APA) São José e o Refúgio Estadual de Vida Silvestre (REVS) Libélulas da Serra de São José possuem 4.648,3 e 3.709,79 hectares, respectivamente, formando as duas unidades de conservação no local. Elas resguardam as nascentes do Rio das Mortes e do Rio Carandaí, que juntos formam a bacia do Rio Grande.

