FOGO NA CAPITAL

Incêndio atinge comércio e quatro casas na Região Oeste de BH

Fogo começou em ferro-velho e se espalhou para quatro residências; seis viaturas do Corpo de Bombeiros atuam no local

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
10/10/2025 11:29 - atualizado em 10/10/2025 11:30

Segundo testemunhas, o fogo teria começado na edificação comercial, e rapidamente se espalhou para as residências vizinhas
Segundo testemunhas, o fogo teria começado na edificação comercial, e rapidamente se espalhou para as residências vizinhas crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um incêndio atinge, na manhã desta sexta-feira (10/10), uma edificação comercial e quatro casas na rua Ana Carolina, nº 201, na Vila Ambrosina, próximo à avenida Tereza Cristina, na Região Oeste de Belo Horizonte. A fumaça escura pode ser vista de vários pontos da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em um ferro-velho e se espalhado para quatro casas próximas. Testemunhas também relataram explosões, e a rede de alta tensão da região foi atingida.

Segundo Simonil Paixão, que mora perto dos locais atingidos, o incêndio começou por volta das 9h e provocou muita fumaça, assustando os moradores. Ele afirmou que não houve prejuízos em sua casa, pois conseguiu fechar a janela a tempo, mas a cinza chegou a sujar os bancos e o entorno. “Pelo jeito, queimou tudo: o depósito de ferro-velho e a casa. O fogo consumiu tudo”, relatou.

Seis viaturas estão no local realizando o combate às chamas. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou feridos, e as autoridades orientam que moradores das áreas próximas evitem se aproximar do local. A reportagem procurou a Cemig e aguarda retorno.

Matéria em atualização

bh bombeiros minas-gerais

overflay