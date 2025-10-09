Novo incêndio de grande proporção atinge Parque da Lapa Grande, em MG

O Corpo de Bombeiros montou uma arrojada força-tarefa, juntamente com grupos de brigadistas e o uso de aeronaves e até o monitoramento por drone, na tentativa de controlar um incêndio de grande proporção que consome a vegetação do Parque Estadual da Lapa Grande (PELG), em Montes Claros, no Norte de Minas, desde a manhã desta quinta-feira (9/10).

Neste mês, outros focos de incêndio foram combatidos dentro da área de preservação, que abrange uma extensão total de 15.362,19 hectares, gerida pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).

O Parque da Lapa Grande fica situado perto da área urbana de Montes Claros e de diferentes bairros da cidade (414,3 mil habitantes).

A área consumida pelas chamas, até o momento, ainda não foi divulgada. De acordo com o 7° Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM) de Montes Claros, o foco principal do incêndio florestal se encontra na região conhecida como Trilha do Contra Relógio.

Segundo o 7º BBM, as equipes intensificam o trabalho em uma área de grota com vegetação verde e densa, o que tem intensificado a formação de fumaça e dificultado o combate direto.

“Durante a manhã desta quinta-feira, as ações foram concentradas no reconhecimento aéreo com o helicóptero Pegasus 22 da PMMG, seguido de lançamento das equipes em solo e início das descargas de água por aeronaves”, informou a corporação.

Além disso, foi iniciado o combate ao fogo com o avião Air Tractor, com o apoio de equipes por terra. O Corpo de Bombeiros usa ainda o sobrevoo de drone para identificar os principais focos do fogo nas áreas de difícil acesso.

“O incêndio permanece de grandes proporções, com extensas linhas de fogo ativas. As altas temperaturas e os ventos constantes têm dificultado o trabalho das equipes, que seguem empenhadas no combate direto e na construção de aceiros de contenção. A densa coluna de fumaça observada é resultado da queima da vegetação alta e úmida da área atingida”, informou o 7º BBM.

A força-tarefa empregada no combate às chamas no Parque Estadual da Lapa Grande envolve ainda brigadistas do IEF, da Polícia Militar, da Cemig e da Associação Mineira de Defesa Ambiental (AMDA). Nas ações de combate ao fogo são usados um caminhão-pipa da Copasa, além de duas caminhonetes do Corpo de Bombeiros, sete caminhonetes do IEF e uma caminhonete da Polícia Militar.

Zoológico de BH ajuda na preservação de espécies ameaçadas de extinção. . Tulio Santos/EM/D.A.Press Espécies ameaçadas ganham chance de sobrevivência no zoo de BH. Tulio Santos/EM/D.A.Press Espécies ameaçadas ganham chance de sobrevivência no zoo de BH. Tulio Santos/EM/D.A.Press. Espécies que sofrem risco de extinção. Tulio Santos/EM/D.A.Press Voltar Próximo

O ambientalista Eduardo Gomes, da Organização Não-Governamental (ONG) Instituto Grande Sertão (IGS), que atua no combate ao fogo no Parque da Lapa Grande como brigadista voluntário, afirma que a que a suspeita é que o incêndio na unidade de preservação tenha causa criminosa. Segundo ele, o sinistro teria sido causado por algum proprietário rural da região que colocou fogo numa área de vegetação para “limpar o terreno”, tendo em vista a aproximação do período chuvoso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na semana passada, um homem foi detido pela Policia Militar perto do Parque da Lapa Grande depois de confessar que ele ateou fogo em um terreno e as chamas se alastraram para dentro da área de preservação ambiental. O homem foi encaminhado para a delegacia de Policia Civil, devendo responder pelo delito previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).