NORTE DE MINAS

Novo incêndio de grande proporção atinge Parque da Lapa Grande, em MG

Uma arrojada força-tarefa foi montada na tentativa de controlar as chamas no parque próximo à área urbana de Montes Claros, incluindo o uso de drones

Luiz Ribeiro
Luiz Ribeiro
Repórter
09/10/2025 15:54

Incêndio no Parque da Lapa Grande formou uma imensa nuvem de fumaça, vista de diferentes partes da área urbana de Montes Claros
Incêndio no Parque da Lapa Grande formou uma imensa nuvem de fumaça, vista de diferentes partes da área urbana de Montes Claros

O Corpo de Bombeiros montou uma arrojada força-tarefa, juntamente com grupos de brigadistas e o uso de aeronaves e até o monitoramento por drone, na tentativa de controlar um incêndio de grande proporção que consome a vegetação do Parque Estadual da Lapa Grande (PELG), em Montes Claros, no Norte de Minas, desde a manhã desta quinta-feira (9/10).

Neste mês, outros focos de incêndio foram combatidos dentro da área de preservação, que abrange uma extensão total de 15.362,19 hectares, gerida pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).

O Parque da Lapa Grande fica situado perto da área urbana de Montes Claros e de diferentes bairros da cidade (414,3 mil habitantes).

 

A área consumida pelas chamas, até o momento, ainda não foi divulgada. De acordo com o 7° Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM) de Montes Claros, o foco principal do incêndio florestal se encontra na região conhecida como Trilha do Contra Relógio.

Segundo o 7º BBM, as equipes intensificam o trabalho em uma área de grota com vegetação verde e densa, o que tem intensificado a formação de fumaça e dificultado o combate direto.

“Durante a manhã desta quinta-feira, as ações foram concentradas no reconhecimento aéreo com o helicóptero Pegasus 22 da PMMG, seguido de lançamento das equipes em solo e início das descargas de água por aeronaves”, informou a corporação.

Além disso, foi iniciado o combate ao fogo com o avião Air Tractor, com o apoio de equipes por terra. O Corpo de Bombeiros usa ainda o sobrevoo de drone para identificar os principais focos do fogo nas áreas de difícil acesso.

“O incêndio permanece de grandes proporções, com extensas linhas de fogo ativas. As altas temperaturas e os ventos constantes têm dificultado o trabalho das equipes, que seguem empenhadas no combate direto e na construção de aceiros de contenção. A densa coluna de fumaça observada é resultado da queima da vegetação alta e úmida da área atingida”, informou o 7º BBM.

A força-tarefa empregada no combate às chamas no Parque Estadual da Lapa Grande envolve ainda brigadistas do IEF, da Polícia Militar, da Cemig e da Associação Mineira de Defesa Ambiental (AMDA). Nas ações de combate ao fogo são usados um caminhão-pipa da Copasa, além de duas caminhonetes do Corpo de Bombeiros, sete caminhonetes do IEF e uma caminhonete da Polícia Militar.

Zoológico de BH ajuda na preservação de espécies ameaçadas de extinção. .- Tulio Santos/EM/D.A.Press
Zoológico de BH ajuda na preservação de espécies ameaçadas de extinção.
Espécies ameaçadas ganham chance de sobrevivência no zoo de BH.
Espécies ameaçadas ganham chance de sobrevivência no zoo de BH.
Espécies que sofrem risco de extinção.

O ambientalista Eduardo Gomes, da Organização Não-Governamental (ONG) Instituto Grande Sertão (IGS), que atua no combate ao fogo no Parque da Lapa Grande como brigadista voluntário, afirma que a que a suspeita é que o incêndio na unidade de preservação tenha causa criminosa. Segundo ele, o sinistro teria sido causado por algum proprietário rural da região que colocou fogo numa área de vegetação para “limpar o terreno”, tendo em vista a aproximação do período chuvoso.

Na semana passada, um homem foi detido pela Policia Militar perto do Parque da Lapa Grande depois de confessar que ele ateou fogo em um terreno e as chamas se alastraram para dentro da área de preservação ambiental. O homem foi encaminhado para a delegacia de Policia Civil, devendo responder pelo delito previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).

