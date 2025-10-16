Assine
INCIDENTE

MG: idoso tem corpo queimado ao acender fogão e botijão de gás incendiar

Vizinho percebeu as chamas se alastrando pela casa do homem em Uberlândia e ajudou a apagar o fogo no idoso e na residência

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
16/10/2025 16:36

Durante troca de botijão de gás, homem acende isqueiro e causa incêndio
Durante troca de botijão de gás, homem acende isqueiro e causa incêndio crédito: Vinícius Lemos/Divulgação

Um idoso de 75 anos ficou com a maior parte do corpo queimado durante a troca de um botijão de gás na manhã desta quinta-feira (16/10) em Uberlândia. no Triângulo Mineiro. A casa dele ficou parcialmente destruída no incêndio.

O caso foi registrado no Bairro Jardim Ipanema, zona leste da cidade. A vítima estava sozinha no imóvel quando fez um teste de vazamento usando um isqueiro.

O gás estava escando na conexão do botijão com o fogão e a chama acesa pelo morador fez com que o gás queimasse e o fogo se alastrasse por parte da cozinha e pelo corpo do idoso.

Ele tentou se desvencilhar do botijão e apagar o fogo, mas, como tem mobilidade reduzida, houve grande dificuldade e as chamas cobriram seu corpo. Do lado de fora da casa, o fogo se espalhou a passou a queimar o quintal da residência, destruindo uma moto e o teto.

A moradia faz parte de um conjunto de três casas no mesmo terreno. O vizinho dos fundos percebeu o que se passava e ajudou a vítima, primeiro apagando o fogo do corpo do homem, depois controlando o incêndio no imóvel.

Ao mesmo tempo, o Corpo de Bombeiros, após ser acionado, levou o idoso para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia em estado grave e com quase todo o corpo queimado.

