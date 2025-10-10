ESTRAGOS
Incêndio atinge comércio e quatro casas na Região Oeste de BH
Fogo começou em ferro-velho e se espalhou para quatro residências; seis viaturas do Corpo de Bombeiros atuam no local
Fogo começou em ferro-velho e se espalhou para quatro residências; Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
Testemunhas também relataram explosões, e a rede de alta tensão da região foi atingida Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
Um casal de idosos ficou ilhado em um casa Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
Não há registro de vítimas Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
Seis viaturas atuaram no local realizando o combate às chamas Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press