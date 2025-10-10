Assine
overlay
Início Galeria
ESTRAGOS

Incêndio atinge comércio e quatro casas na Região Oeste de BH

Fogo começou em ferro-velho e se espalhou para quatro residências; seis viaturas do Corpo de Bombeiros atuam no local

E
Estado de Minas
  • Fogo começou em ferro-velho e se espalhou para quatro residências;
    Fogo começou em ferro-velho e se espalhou para quatro residências; Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Testemunhas também relataram explosões, e a rede de alta tensão da região foi atingida
    Testemunhas também relataram explosões, e a rede de alta tensão da região foi atingida Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Um casal de idosos ficou ilhado em um casa
    Um casal de idosos ficou ilhado em um casa Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Não há registro de vítimas
    Não há registro de vítimas Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Testemunhas também relataram explosões, e a rede de alta tensão da região foi atingida
    Testemunhas também relataram explosões, e a rede de alta tensão da região foi atingida Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Seis viaturas atuaram no local realizando o combate às chamas
    Seis viaturas atuaram no local realizando o combate às chamas Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay