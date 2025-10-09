Incêndio em cobertura mobiliza bombeiros em Belo Horizonte

Um incêndio na cobertura de um prédio de 10 pavimentos, localizado na Rua Jornalista Tarcísio Henriques, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta quinta-feira (9/10).

As equipes do CBMMG chegaram ao local rapidamente e, apesar da altura do apartamento, conseguiram extinguir o fogo sem dificuldades. Ao todo, três guarnições da corporação trabalharam no combate às chamas.

De acordo com o CBMMG, ninguém ficou ferido durante o incêndio. Ainda não há informações sobre as possíveis causas das chamas.

