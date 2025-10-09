Incêndio em cobertura mobiliza bombeiros em Belo Horizonte
Fogo atingiu apartamento no Bairro Castelo, na Região da Pampulha; ninguém se feriu
compartilheSIGA
Um incêndio na cobertura de um prédio de 10 pavimentos, localizado na Rua Jornalista Tarcísio Henriques, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta quinta-feira (9/10).
- Incêndio na Serra de São José é controlado após quatro dias de combate
- Homem é preso por provocar incêndio em parque no Norte de Minas
As equipes do CBMMG chegaram ao local rapidamente e, apesar da altura do apartamento, conseguiram extinguir o fogo sem dificuldades. Ao todo, três guarnições da corporação trabalharam no combate às chamas.
Leia Mais
De acordo com o CBMMG, ninguém ficou ferido durante o incêndio. Ainda não há informações sobre as possíveis causas das chamas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia