Assine
overlay
Início Gerais
FOGO

Incêndio em cobertura mobiliza bombeiros em Belo Horizonte

Fogo atingiu apartamento no Bairro Castelo, na Região da Pampulha; ninguém se feriu

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
09/10/2025 22:23

compartilhe

SIGA
x
Incêndio ocorreu na cobertura do edifício, no décimo andar
Incêndio ocorreu na cobertura do edifício, no décimo andar crédito: CBMMG/Divulgação

Um incêndio na cobertura de um prédio de 10 pavimentos, localizado na Rua Jornalista Tarcísio Henriques, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta quinta-feira (9/10).

As equipes do CBMMG chegaram ao local rapidamente e, apesar da altura do apartamento, conseguiram extinguir o fogo sem dificuldades. Ao todo, três guarnições da corporação trabalharam no combate às chamas. 

Leia Mais

De acordo com o CBMMG, ninguém ficou ferido durante o incêndio. Ainda não há informações sobre as possíveis causas das chamas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

belo belo-horizonte castelo horizonte incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay