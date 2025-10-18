Dois detentos morrem durante confronto em presídio da Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dois detentos, de 33 e 29 anos, morreram no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (17/10), em um confronto entre presidiários. Outros dois ficaram feridos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), os policiais penais encontraram dois presos feridos em uma das celas e dois mortos em outra, por volta das 22h de ontem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou as mortes, além de encaminhar os feridos para um hospital da cidade. Eles permanecem em atendimento hospitalar, sob escolta da polícia penal.

A Sejusp informou que as providências administrativas relativas às mortes foram tomadas pela direção do Complexo Penitenciário e que um procedimento interno foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido.

A secretaria disse, ainda, que os presos das celas envolvidas na ocorrência serão ouvidos durante as investigações, que estão sob responsabilidade da Polícia Civil (PCMG). A unidade prisional está sob controle e segue sem novas intercorrências.

De acordo com a Sejusp, o detento de 33 anos foi admitido na penitenciária no dia 7 de outubro e tinha passagens pelo sistema prisional desde 2014. Já o preso de 29 anos entrou no Complexo no dia 19 de setembro de 2023, com passagens desde 2017.

