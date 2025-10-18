Assine
BRIGA ENTRE PRESIDIÁRIOS

Dois detentos morrem durante confronto em presídio da Grande BH

Briga aconteceu na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem (MG), na Região Metropolitana, e deixou outros dois detentos feridos; polícia investigará o caso

Melissa Souza
18/10/2025 14:12 - atualizado em 18/10/2025 15:28

Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, registrou uma tentativa de fuga em maio
Dois detentos morrem em confronto em presídio da Grande BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Dois detentos, de 33 e 29 anos, morreram no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (17/10), em um confronto entre presidiários. Outros dois ficaram feridos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), os policiais penais encontraram dois presos feridos em uma das celas e dois mortos em outra, por volta das 22h de ontem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou as mortes, além de encaminhar os feridos para um hospital da cidade. Eles permanecem em atendimento hospitalar, sob escolta da polícia penal.

A Sejusp informou que as providências administrativas relativas às mortes foram tomadas pela direção do Complexo Penitenciário e que um procedimento interno foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido.

A secretaria disse, ainda, que os presos das celas envolvidas na ocorrência serão ouvidos durante as investigações, que estão sob responsabilidade da Polícia Civil (PCMG). A unidade prisional está sob controle e segue sem novas intercorrências.

De acordo com a Sejusp, o detento de 33 anos foi admitido na penitenciária no dia 7 de outubro e tinha passagens pelo sistema prisional desde 2014. Já o preso de 29 anos entrou no Complexo no dia 19 de setembro de 2023, com passagens desde 2017.

