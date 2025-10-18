MG: homem mata novo companheiro da ex a facadas e foge na moto dele
O suspeito do crime foi preso na casa da ex-sogra e confessou o homicídio à polícia
Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por homicídio na manhã deste sábado (18/10), no distrito de São José do Itueto, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Segundo o boletim de ocorrência, ele invadiu a casa da ex-companheira, encontrou o atual companheiro dela, de 29 anos, e o esfaqueou. Depois, fugiu levando a moto da vítima.
A mulher, de 38 anos, contou aos militares que o suspeito arrombou a residência e atacou a vítima, que estava deitada em um dos quartos. Ela disse que ouviu os gritos em outro cômodo, onde dormia com a filha de 13 anos.
A mulher relatou ainda que ficou com medo de ir até o outro quarto e que, quando os gritos pararam, encontrou a vítima coberta de sangue. Ela acredita que seria o alvo do ataque, porém o ex-companheiro acabou encontrando a vítima primeiro e começou a esfaqueá-la.
Depois do crime, o suspeito fugiu com a motocicleta da vítima, que estava parada na porta da casa da ex-companheira. Os militares conseguiram localizá-lo em uma casa no bairro Operário, em Conselheiro Pena. O imóvel seria da ex-sogra do suspeito. Ele contou aos policiais que a moto foi deixada às margens de uma rodovia próxima à cidade por falta de gasolina.
Em conversa com os militares, ele confessou o crime. Disse que o casal havia terminado o relacionamento há três dias e que, ao se deparar com a motocicleta estacionada em frente à casa da ex, decidiu entrar lá para confrontar o dono do veículo. Contou ainda que se deparou com um homem deitado na cama, pegou a faca e começou a golpeá-lo.
O homem foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária.