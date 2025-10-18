Assine
ZONA DA MATA

Cinco pessoas ficam feridas em acidente envolvendo três carros em Minas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu de frente com outro

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
18/10/2025 18:54

Uma das cinco vítimas ficou presa no interior de um dos veículos e precisou ser resgatada pelos bombeiros
Uma das cinco vítimas ficou presa no interior de um dos veículos e precisou ser resgatada pelos bombeiros crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo três carros deixou cinco pessoas feridas, na tarde deste sábado (18/10), no km 65, da AMG-353, próximo ao município de Coronel Pacheco, na Zona da Mata (MG).  

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao fazer uma curva, o motorista de um Volkswagen Gol perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com um Chevrolet Astra que vinha no sentido oposto. Com o impacto, um terceiro veículo, que vinha logo atrás do Astra, acabou batendo na traseira deste.

Ainda segundo os bombeiros, todas as vítimas estavam conscientes e orientadas. Elas tinham escoriações e ferimentos leves pelo corpo. Quatro delas estavam no Astra, com idades de 46, 36, 14 e 7 anos. A quinta vítima era o condutor do Gol que invadiu a pista contrária, um homem de 24 anos, que ficou preso no interior do veículo. Os bombeiros tiveram que usar técnicas de salvamento para fazer a retirada segura da vítima.  

Como medida de prevenção, os militares também desligaram as baterias dos veículos envolvidos, para evitar possíveis princípios de incêndio durante o atendimento. 

Todas as vítimas foram atendidas no local e conduzidas ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) pelas equipes do SAMU.

