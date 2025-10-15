Assine
VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Motorista morre em acidente na MG-10, na Grande BH

Vítima estava em um carro que capotou: outro automóvel e uma motocicleta também se envolveram na colisão

Repórter
15/10/2025 22:22 - atualizado em 15/10/2025 22:23

Carro de cor prata atravessado no meio da rodovia MG-10, em Vespasiano, na Grande BH, visto de traseira, com danos devido acidente, que envolveu outro automóvel e uma moto
Acidente envolveu dois carros e uma moto crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente na Rodovia MG-10, perto do Viaduto Wadson Lima, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou uma motorista morta na tarde desta quarta-feira (15/10). O veículo que ela dirigia capotou após se envolver em uma colisão que envolveu outro carro e uma moto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma guarnição seguia para outra ocorrência quando se deparou com o acidente, que havia acabado de acontecer. Os agentes, então, imediatamente pararam para prestar socorro.

Os militares retiraram a vítima do veículo rapidamente e realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar. No entanto, infelizmente, não conseguiram reanimar a condutora, que morreu ainda no local do acidente.

Equipes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram mobilizadas até o local. O motociclista que se envolveu no acidente sofreu apenas escoriações e foi atendido pelo Samu.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e serão alvo de investigação. Porém, testemunhas informaram aos agentes do CBMMG que a motorista do veículo que capotou pode ter tido um mal súbito.

