CONGESTIONAMENTO

Acidente entre moto e caminhão complica o trânsito no Anel Rodoviário de BH

Tráfego ficou lento no sentido Vitória, na altura do Bairro São Francisco; congestionamento na região chegou a nove quilômetros

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/10/2025 09:35 - atualizado em 15/10/2025 09:36

O motorista enfrentou pelo menos nove quilômetros de congestionamento no Anel Rodoviário nesta quarta-feira (3). (Imagem ilustrativa) crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Um acidente entre uma motocicleta e um caminhão deixou o trânsito travado no Anel Rodoviário, na manhã desta quarta-feira (15/10), em Belo Horizonte.

Segundo a BHTrans, a colisão aconteceu na altura do Bairro São Francisco, no sentido Vitória. O congestionamento chegou a 9 km, alcançando o viaduto que passa sobre a Avenida Amazonas.

Leia Mais

As causas do acidente ainda são desconhecidas, e não há registro de feridos.

Agentes da BHTrans atuaram na via para orientar o tráfego e o fluxo de veículos foi normalizado por volta das 8h40.

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito anel bh congestionamento minas-gerais

