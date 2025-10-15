Acidente entre moto e caminhão complica o trânsito no Anel Rodoviário de BH
Tráfego ficou lento no sentido Vitória, na altura do Bairro São Francisco; congestionamento na região chegou a nove quilômetros
Um acidente entre uma motocicleta e um caminhão deixou o trânsito travado no Anel Rodoviário, na manhã desta quarta-feira (15/10), em Belo Horizonte.
Segundo a BHTrans, a colisão aconteceu na altura do Bairro São Francisco, no sentido Vitória. O congestionamento chegou a 9 km, alcançando o viaduto que passa sobre a Avenida Amazonas.
As causas do acidente ainda são desconhecidas, e não há registro de feridos.
Agentes da BHTrans atuaram na via para orientar o tráfego e o fluxo de veículos foi normalizado por volta das 8h40.
