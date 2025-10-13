Assine
ZONA DA MATA

Acidente envolvendo carreta e caminhões deixa uma pessoa morta na BR-262

Outras duas pessoas que estavam nos veículos ficaram feridas e receberam atendimento médico

Repórter
13/10/2025 23:06

Caminhão com a cabide destruída, atravessado sobre a pista, após acidente na BR-262, em São João do Manhuaçu, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais: em primeiro plano, há dois socorristas, de costas, e destroços espalhados pelo chão
Após o acidente, os dois sentidos da BR-262 chegaram a ficar interditados crédito: CBMMG/Divulgação

Um grave acidente envolvendo dois caminhões e uma carreta que transportava fertilizantes deixou uma pessoa morta na tarde desta segunda-feira (13/10). A colisão ocorreu na altura do quilômetro 601 da BR-262, no município de São João do Manhuaçu, na Zona da Mata mineira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam nos veículos envolvidos no acidente. Uma delas morreu no local. Outras duas ficaram feridas e foram levadas para o hospital por equipes da concessionária que administra a rodovia.

 

A pista chegou a ser totalmente interditada nos dois sentidos, enquanto as equipes aguardavam a conclusão da perícia para a retirada da vítima e dos veículos. A Polícia Rodoviária Federal também deu apoio no atendimento à ocorrência.

O trecho onde ocorreu a colisão é conhecido pelas curvas e pelo grande fluxo de veículos pesados. No entanto, ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu, nem sobre o estado de saúde dos feridos.

