ACIDENTE EM MINAS

Motociclista morre ao ser atropelado em trevo da Zona da Mata

Acidente ocorreu no sábado e motorista do carro envolvido no acidente alega que piloto não observou a sinalização e regras de prudência no trânsito

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter de Polícia e Esportes.
12/10/2025 10:15

Motocicleta foi parar debaixo do Ford Bronco
Motocicleta foi parar debaixo do Ford Bronco crédito: CBMMG

Um motociclista morreu, neste sábado (11/10), em consequência de uma batida contra um carro, na rodovia MG-111, no trevo de Padre Júlio Maria, distrito de Alto Jequitibá (MG), na Zona da Mata.

Segundo o motorista do carro, ele passava pelo local quando foi surpreendido pela moto, que surgiu à sua frente saindo do trevo. Assustado, o motorista diz que freou o carro, mas arrastou a vítima por alguns metros.

O motorista alegou aos patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) que o motociclista não teve o cuidado necessário ao entrar na rodovia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e outra do Samu estiveram no local. Eles tentaram reanimar o motociclista, mas não obtiveram sucesso. A vítima sofreu várias fraturas.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e liberou o corpo para ser levado ao serviço funerário. Os veículos estavam com documentação em dia e, tanto o motorista quanto o motociclista, são habilitados. 

Tópicos relacionados:

acidente minas-gerais morte motociclista

