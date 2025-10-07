Jovem morre na MG-010 ao cair da moto e ser arrastado por carro
Motorista que atingiu o rapaz fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado; polícia investiga o caso
compartilheSIGA
Um jovem de 22 anos morreu depois de cair de uma motocicleta e ser atropelado por um carro na MG-010, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na altura do km 25, no sentido Lagoa Santa, nesse domingo (5/10).
De acordo com a Polícia Militar, o motociclista perdeu o controle da moto e colidiu contra a mureta central da rodovia. Ele caiu na pista e foi atingido por um veículo que seguia logo atrás. O motorista fugiu sem prestar socorro.
Leia Mais
Equipes do Samu constataram o óbito da vítima ainda na rodovia. A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente e encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).
Até o momento, o motorista envolvido no atropelamento não foi identificado. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia