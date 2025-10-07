Assine
ATROPELAMENTO

Jovem morre na MG-010 ao cair da moto e ser arrastado por carro

Motorista que atingiu o rapaz fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado; polícia investiga o caso

07/10/2025 09:10

mg-010 em Vespasiano
Motociclista caiu e morreu atropelado na MG-010 crédito: Google Street View/Reprodução

Um jovem de 22 anos morreu depois de cair de uma motocicleta e ser atropelado por um carro na MG-010, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na altura do km 25, no sentido Lagoa Santa, nesse domingo (5/10).

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista perdeu o controle da moto e colidiu contra a mureta central da rodovia. Ele caiu na pista e foi atingido por um veículo que seguia logo atrás. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Equipes do Samu constataram o óbito da vítima ainda na rodovia. A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente e encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).

Até o momento, o motorista envolvido no atropelamento não foi identificado. O caso é investigado pela Polícia Civil.

